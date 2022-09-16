Çocuklarda göğüs ağrısına dikkat

16 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik, çocuklardaki göğüs ağrısına ilişkin uyarılarda bulundu.

Çevik'in açıklamaları şöyle:

"Çocuklarlarda göğüs ağrısı şikayetleri kalp nedenli olanlar ve kalp dışında diğer organlardan kaynaklananlar olarak iki ayrı grupta değerlendirmek mümkündür. Kalp nedenli göğüs ağrısı sebepleri ciddi hastalık bulguları olabilmekle birlikte kalp nedenli göğüs ağrısı diğer organ ve sebeplerden kaynaklanan gruba göre daha az görülmektedir.

Sıklıkla karşılaşılan kalp nedenli göğüs ağrısı nedenleri; kalbin zarlarının ve/veya kas tabakasının iltihapları, çarpıntı ile birlikte olduğunda kalbin doğuştan hastalıkları (mitral kapak prolapsusu), kalp kası hastalıkları, ana atardamarların öncesinde veya kendisinde darlıklar olması, ana atardamar kapak darlıkları, kalbi besleyen damarlar (koroner arter) anomalileri, kalbi besleyen damarların iltihabı sonrası gelişen darlıklar (Kawasaki hastalığı), Akciğer damarlarının yüksek basıncı veya diğer hastalıkları sayılabiilir.Bazı ritim bozuklukları ise göğüs ağrısı şeklinde ifade edilebilmektedir.

Kalp kaynaklı olmayan göğüs ağrıları nedenleri; göğüs kafesinin ve/veya kaslarının hastalıkları, akciğer ve hava yollarının hastalıkları, sindirim sistemi özellikle mide-yemek borusu hastalıkları sayılabilir. Bunların dışında organik olmayan anksiyete, panik gibi durumlarda da göğüs ağrısı hissedilebilir. Meme hastalıkları da komşuluk nedeni ile göğüs ağrısı ile kendini gösterebilir.

Günümüzde değişen beslenme alışkanlıkları ve artan obezite ya da aşırı kilolu olma durumlarında ailede kandaki yağların yüksekliği ve kalp damar hastalığı öyküsü eşlik ettiğinde kan testleri ile kolesterol ve diğer kan yağlarının düzeyleri kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Çok sayıda sebep olması nedeni ile göğüs ağrısının doğru teşhisinde bir takım testlerden faydalanılmaktadır. Çocuk Kardiyolojisi tarafından mevcut bulgulara göre EKG, Ekokardiyografi, Treadmill Stres testi ve ritim bozuklukları olması durumunda Ritim Holter testleri yapılmaktadır. Bu amaçla klinikte sıklıkla kullanılan Efor testleri kalp kaynaklı göğüs ağrılarının tespitinde önemli bir tanı aracıdır.

Prof. Dr. Ayhan Çevik, "Özellikle efor aktiviteleri veya spor sırasında gelişen göğüs ağrısı şikayeti ve diğer bulgular kesinlikle ihmal edilmemeli ve sebebe yönelik tedavi gecikmeden uygulanmalıdır'' dedi.