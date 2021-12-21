Göğüs ağrısının 8 nedeni: Ne zaman doktora görünmeli?

21 Aralık 2021 Salı, 00:00

Göğüslerinizin bazen ağrıması normaldir. Ancak meme hassasiyetinin uygun olmayan bir sütyen veya normal hormonal dalgalanmalar gibi bazı nedenleri oldukça zararsız olsa da, göğüs ağrısı meme kanseri gibi daha ciddi bir şeyin işareti olabilir.

İşte göğüslerinizin hassas hissetmesinin 8 olası nedeni...

1- REGL DÖNEMİ YAKIN OLABİLİR

Regl döngüsü boyunca seks hormonundaki dalgalanmalar göğüslerinizi iki ana şekilde etkiler:

Östrojen seviyeleriniz, döngünüzün ilk yarısında, reglinizin sonu ile yumurtlama arasında yükselir ve bu da meme kanallarınızın şişmesine neden olur.

Progesteron seviyeleriniz, döngünüzün ikinci yarısında, yumurtlama ile bir sonraki reglinizin başlangıcı arasında yükselir ve bu da göğüslerinizde süt bezlerinin oluşmasına neden olur.

Bu hormon değişikliklerinin her ikisi de göğüs ağrısını tetikleyebilir, ancak göğüsleriniz genellikle regliniz başlamadan hemen önce en hassas halinde olacaktır.

Göğüs ağrınızın regl döneminizle bağlantılı olduğuna dair işaretler şunları içerir: Ağrının her ay yaklaşık aynı dönemde hissedilmesi, süt bezlerinizin büyüdüğünün bir işareti olarak ağrının yanı sıra göğüsleriniz normalden daha yumrulu hissettiriyor olması, ağrının genellikle memenizin üst, dış bölgesinde veya meme ucunuzun çevresinde oluşması, şişkinlik, yorgunluk veya ruh hali değişimleri gibi başka regl öncesi semptomlarınız varsa...

2- SÜTYENİNİZ TAM OTURMUYOR OLABİLİR

Göğüsleriniz yanlış beden sutyen giymekten ağrıyabilir - hem çok küçük hem de çok büyük sutyen bedenleri sorunlara neden olabilir. Ancak MD Henry Ford Sağlık Sisteminde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Programı Direktörü Monique Swain, "iyi destekleyici bir sutyen göğüs ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir" diyor.

Swain'e göre, iyi bir sutyen şu şekilde yardımcı olabilir: Egzersiz sırasında göğüslerinizin çok fazla hareket etmesini önlemek, Göğüslerinizi destekleyen cooper bağlarındaki gerilimi azaltmak için göğüslerinizi yukarı kaldırmak...

3- MEME KİSTLERİ OLABİLİR

Texas Üniversitesi'nde klinik kanser önleme profesörü olan Therese Bevers göğüs ağrısının, sıvıyla dolu tıkanmış kanallar olan göğüs kistlerinden de kaynaklanabileceğini söylüyor. Büyük kistler ağrılı olabilir, çünkü bir kist büyüdükçe kanalın duvarını genişletir, gerer ve hassasiyet yaratır.

Kolayca hareket edebilen pürüzsüz, yuvarlak bir yumrunuzun olması ve Meme ucunuzdan berrak, sarı veya kahverengi akıntınızın olması, kistin olabileceğine dair işaret olabilir. Kistler genellikle tedavi gerektirmez ve sıklıkla kendi kendine geçer. Ancak ağrılıysa, sıvıyı boşaltmak için doktorunuzu görebilirsiniz.

4- DERİN BİR ÇÜRÜK OLABİLİR

Göğsünüz çarptığında veya yaralandığında, her zaman görünmeyen derin bir çürük gelişebilir. Göğüslerinizden biri hassassa ve onu incitmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız, yeni topaklar veya kitleler hissetmediğiniz sürece birkaç gün memeye hiç dokunmadıktan sonra daha iyi hissetmeye başlar.

5- SÜT KANALI ENFEKSİYONUNUZ OLABİLİR

Özellikle emziriyorsanız, süt kanallarınızdan birinin enfekte olması mümkündür. Swain, bunun "kanal sisteminde ve çevresindeki meme dokusunda şiddetli ağrı ve rahatsızlığa yol açabilecek iltihaplanma ve şişmeye" neden olabileceğini söylüyor.

Süt kanalı enfeksiyonları aniden başlayabilir ve aşağıdaki şu semptomlarla görülebilir: Kızarıklık ve şişlik, dokunulduğunda göğüste sıcaklık hissi, özellikle emzirirken yanma hissi, genel olarak hasta hissetmek veya ateş çıkması...

Enfeksiyonunuz olabileceğini düşünüyorsanız, antibiyotik ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek için mümkün olan en kısa sürede doktorunuza görünün.

6- NADİR GÖRÜLEN BİR MEME KANSERİ TİPİNİZ OLABİLİR

Bevers, "Çoğu meme kanseri hassasiyete neden olmaz" diyor. Ancak inflamatuar meme kanseri adı verilen nadir bir kanser türü, tümör cildinizi istila ettiğinde ağrıya neden olur. Bevers, bunun ciltte hassasiyete neden olabilecek iltihaplanma sürecine neden olacağını söylüyor.

İnflamatuar meme kanserinin sadece bir memede şişlik, mor veya kırmızı ten rengi, portakal kabuğu gibi göğüs derisinin kalınlaşması veya çukurlaşması, ters meme ucu gibi belirtileri vardır.

İnflamatuar meme kanseri çok nadir görülür, meme kanserlerinin sadece yüzde 1-5'ini oluşturur ancak bu belirtiler sizde varsa hemen doktorunuza görünmelisiniz.

7- HAMİLE OLABİLİRSİNİZ

Hamileliğin ilk birkaç haftasında vücudunuz yüksek düzeyde östrojen ve progesteron üretir. Bu, süt kanallarınızın şişmesine ve emzirmeye hazırlanmasına neden olur. Meme uçlarınız özellikle ağrılı hissedebilir ve ilk altı ila sekiz hafta boyunca göğüslerinizin bir veya iki fincan büyüdüğünü fark edebilirsiniz.

Göğüs hassasiyeti; kaçırılan bir regl dönemi, mide bulantısı, tükenmişlik ve daha sık idrara çıkma gibi diğer erken gebelik belirtileriyle birlikte gelebilir.

8- BAZI İLAÇLAR TETİKLİYOR OLABİLİR

Göğüs ağrısını veya hassasiyetini tetikleyebilecek çeşitli ilaç türleri vardır. Bu şunları içerebilir: Metildopa (Aldomet) ve spironolakton (Aldactone) gibi kan basıncı ilaçları, steroidler, bazı idrar söktürücü ilaçlar, doğum kontrol hapları, kısırlık gibi sorunlar için hormon tedavileri, klorpromazin gibi psikiyatrik ilaçlar...

Göğüs ağrınız şiddetliyse, ilaçlarınızı ayarlama veya değiştirme konusunda doktorunuzla konuşabilirsiniz.