Çocuklarda kabızlığa dikkat!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 07:00

Kabızlığın ülkemizde çocukların sıklıkla hastaneye başvurma nedenlerinin başında geldiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda, problemin haftada ikiden az, ağrılı, acıyarak, kanamalı kaka yapma ya da yapmak istememe gibi durumlarla ortaya çıktığını söyledi.

Hastalığın beslenmeye, dolayısıyla büyüme ve gelişme bozukluğuna neden olacağını belirten Arda, “Dünyanın kabul ettiği kabızlık bulgularından birkaçı çocuğunuzda varsa ya da sizin gözlemlediğiniz farklı bir bulgu varsa bu konunun uzmanı olan çocuk hekimlerine, çocuk cerrahlarına, çocuk gastroenterolojisine başvurmanızı öneririz” şeklinde konuştu.



