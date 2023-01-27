Kabızlığın çözümü bu sihirli karşımda saklı... Her sabah aç karna 1 tatlı kaşığı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:59

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:06

Genel nüfusta %2-30 arasında rastlanan kabızlık, kişilerin hayatını çok negatif şekilde etkiliyor. Kabızlık bazen bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve bazen de tıkayıcı tipte dışkılama nedeniyle olabilir. Posalı besinlerin az tüketilmesi, günlük yetersiz su içmek, hazır ve paketli gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığa sebep olabiliyor.

NEDEN KABIZ OLURUZ?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşan ve sık görülen bir dışkılama sorunudur. Bunun sonucunda çıkan dışkı çok sert ya da çok küçük olabilir. Ayrıca tuvalet yaparken zorlanma hissi de hastaları oldukça zorlar. Haftada üç seferden az dışkılama ihtiyacı duyulması kabızlık olarak adlandırılır.

Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

KABIZLIĞI ÖNLEMEK VE ÇÖZMEK İÇİN;

*Günlük beslenmenize posadan zengin besinler ekleyin; sebzeler, tahıllar ve kuru baklagiller posa açısından zengin besinler arasındadır. Kabızlık sıkıntısı ile karşı karşıyaysanız bu besinlerden faydalanın.

*Meyveler içerdikleri lif sayesinde bağırsak hareketlerinizin düzenli olmasına yardımcı olur. Özellikle kabukları ile birlikte tüketeceğiniz armut, elma, kayısı, mürdüm eriği kabızlığın çözümünde size fayda sağlayacaktır. Yine kuru erik, kuru kayısı, hurma ve kuru incir içerdikleri potasyum, lif ve doğal şeker sayesinde bağırsak floranızı olumlu etkileyecek ve rahat dışkılamanızı sağlayacaktır.

*Su tüketimini yeterli miktarlarda tutmak kabızlığın önlenmesinde ve çözümünde etkilidir. Günlük sıvı tüketiminize dikkat edin.

*Yoğurt, salata veya çorbalarınıza ilave edeceğiniz 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 2 yemek kaşığı yulaf kabızlıkla savaşırken yardımcınız olabilir.

*Öğün atlamamak ve yemekleri küçük lokmalar halinde ve yavaş yavaş çiğneyerek tüketmek kabızlığın çözümünde çok önemlidir.

*Hareket edin. Hareketsizlik en önemli kabızlık nedenleri arasındadır. Boşaltım sisteminizin aktif çalışabilmesi için; gün içerisinde adım sayınızı arttırmaya gayret edin…

*Kabızlık sorununuza karın ağrısı, bağırsak kanaması, bulantı, kilo kaybı, halsizlik, dışkıyla kan gelmesi gibi sağlık sıkıntıları da eşlik ediyorsa, bu problemin önemli bir hastalığa işaret edebileceği aklınızda olsun. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız mutlaka tıbbi bir yardım alınız.

Kabızlığın çözümü için sihirli karışım:

*3-4 adet gün kurusu kaysı

*2 adet kuru incir

*3-4 adet kuru erik

*2 adet hurma

*1 tatlı kaşığı keten tohumu

*1 tatlı kaşığı zeytin yağı

Tüm kuru meyveleri 1 çay bardağı su ile haşlayın, sonra hepsini blenderden geçirin ve içerisine 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 tatlı kaşığı zeytin yağını ilave ediniz, elde ettiğiniz karışımı kabızlığınız düzelene kadar her sabah aç karna 1 tatlı kaşığı olacak şekilde 1 su bardağı su ile tüketin.