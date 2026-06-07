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Çocuklarda kusma ve ishal vakalarında artış: Çocuk sağlığında yaz tehlikesi

Çocuklarda kusma ve ishal vakalarında artış: Çocuk sağlığında yaz tehlikesi

7.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
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Çocuklarda kusma ve ishal vakalarında artış: Çocuk sağlığında yaz tehlikesi

Son günlerde çocuklarda kusma ve ishal şikâyetleriyle hastanelere başvurularda artış yaşandığını belirten Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kılıç, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte viral enfeksiyonlar ve gıda kaynaklı rahatsızlıkların daha sık görülebileceğini söyledi.
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Son dönemlerde çocuklarda kusma ve ishal şikâyetleriyle hastanelere başvurularda artış yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kılıç, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte viral enfeksiyonların ve gıda kaynaklı rahatsızlıkların daha sık görülebildiğini ifade etti.

Kusma ve ishal nedeniyle çocuklarda sıvı kaybının kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Kılıç, ailelerin çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Yüksek ateş, ağız kuruluğu, halsizlik, gözlerde çökme ve idrar miktarında azalma gibi belirtilerin sıvı kaybına işaret edebileceğini söyleyen Kılıç, bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye etti.

Kılıç, çocukların temiz su tüketmesine dikkat edilmesi, el hijyeninin ihmal edilmemesi ve açıkta satılan gıdalardan uzak durulmasının hastalıklardan korunmada önemli rol oynadığını belirtti. Ailelere bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaları çağrısında bulunan Kılıç, erken müdahalenin muhtemel komplikasyonların önüne geçeceğini kaydetti.

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