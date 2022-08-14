Çocuklarda metabolik sendrom tehlikesine dikkat!

14 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Erişkinlerde aşırı kilolu olma,eşlik eden kanda yüksek kolesterol ve kan şekeri değerleri ile yüksek tansiyon değerleri birlikteliğinde Metabolik Sendrom adı verilen hastalık ortaya çıkmaktadır.



Metabolik Sendromda yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan hastalıkların yanı sıra yaşamın kaybına da neden de olabilmektedir. Geçtiğimiz zaman diliminde çocuklarda giderek artan oranda bu duruma rastlanılması dikkati çekmektedir.



Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik konu hakkında önemli bilgiler verdi.



Çevik, konuya ilişkin şunları söyledi:

SENDROMUN KRİTERLERİ

"Çocuklarda Metabolik Sendrom tanısı için bazı kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlerler başlıca aşırı kilolu olma (obezite), kanda yağ değerlerinin yüksek olması (hipertrigliseridemi), kanda şeker değerlerinin yükselmesi (diabet ile birlikte veya uygunsuz kan şekeri yükseklikleri) ve yüksek tansiyon olarak sayılabilir.

Sıklık ülkemizde ve dünyada tam olarak bilinmemektedir. Ancak aşırı kilolu olma (obezite), sağlıksız beslenme alışkanlıkları, egzersiz yapmama durumu ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Erken çocukluk döneminde başlayan aşırı kilolu olma durumu geçtiğimiz pandemi döneminde hareket kısıtlanması ve bilgisayar-cep telefonu-tablet gibi ekran bağımlılığının artması ile hızlanmıştır.

Teşhis için açlıkta alınmış kan örneklerinde kandaki yağların ve kan şekerinin ölçülmesi ile tansiyon değerlerinin ölçülmesi tarama amaçlı kullanılmaktadır. Kanda yağların artması ve tansiyon yüksekliği ile birlikte erişkinlerde olduğu gibi erken yaşlarda başlayan başlayan ateroskleroz durumuna (damar sertliği) neden olduğu bilinmektedir.

Tedavi için öncelik sağlıklı beslenme düzenlemesi ile başlamalıdır. Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaların kısıtlanması ile başlanır. İkinci olarak fizik aktivite günlük 20 dk ile başlanarak günlük 1 saate kadar çıkarılması önerilmektedir. İlaç tedavisi eğer yüksek tansiyon değerleri, yüksek kan şekeri değerleri, ve kandaki yağların dağılımının bozuk olması durumunda kullanılmaktadır."

Prof.Dr.Ayhan Çevik ayrıca, ''Sonuç olarak, Metabolik Sendrom mevcut çalışmalarda çocuklarda başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok organı (Karaciğer yağlanması gibi) tehdit eden bir hastalık olduğu tespit edilmiştir. Erken teşhis ve tedavi her zaman olduğu gibi çocukların ilerideki yaşamlarının sağlıklı olması için hayati önem taşımaktadır'' dedi.



