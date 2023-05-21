Çocuklarda polen alerjisi ile gribi karıştırmayın!

Yayınlanma: 21.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 07:00

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Murat Cansever, havaların ısınmasıyla beraber çocuklarda polen alerjisinin arttığını söyledi.

Polen alerjisi ile ilgili bilgiler veren Cansever, “İlkbaharın gelmesiyle bir takım doğasal ve iklimsel dönüşümlerle polenler açığa çıkıyor. Ağaçlardan, otlardan ve çayırdan ibaret olan polen çeşitleri olabiliyor ve yöresel olarak iklimsel değişikliler gösterebiliyor. Bunların hangisinin ne yoğunlukta olacağı bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor. Bu polenlerle birlikte özellikle mart ayının sonundan itibaren başlayan bu süreçte çocuklarımız tek çeşitli şikayetler ile karşımıza gelebilirler.

POLEN ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

Polen alerjisini sıklıkla biraz daha büyük yaştaki çocuklarda görüyoruz. Uzun bir zaman bahar mevsimine maruz kalınması sonrasında gelişen bir alerji oluyor. Ailede genetik özellikler varsa bu riski artırıyor. Bu çocuklarda genellikle gözlerinde kızarıklık, kaşıntı, sulanma, burunda tıkanıklık veya akıntı, kaşıntı, hapşırık gibi şikayetler ile karşımıza gelebiliyor. Ya da beraberinde alerjik burun iltihabı ile birlikte göğüste sıkışma hissi ve öksürük gibi alerjik astım bulguları da eşlik edebiliyor. Bunlar beraber oluyorsa alerjik astım ile alerjik burun iltihabının beraber olduğu bulgular oluyor. Böyle bir çocukta tedavi açısından en önemli yaklaşım, polenlerden korunmadır.

Polenlerin olduğu alanlara çıkarken koruyucu ekipman kullanılması, evin polenlerin daha düşük olduğu saatlerde havalandırılması, evdeki diğer bireylerin dışarıdan gelir gelmez hemen kıyafetlerinin değiştirilmesi gerekir. Bu hasta grubunda bal tükettiği zaman benzer şikayetler artabilir. Balların içerisinde polen özü de ekstresi olabiliyor. Buradaki olay polenlerden korunmayla birlikte semptomatik tedavi dediğimiz bu şikayetlerin olduğu dönemlerde tedavi almasına rağmen rahatlama olmayan çocuklarda, aşı tedavisi de var. Hangi polen alerjisi olduğu belirlendikten sonra uygun solüsyon ile haftalık başlayıp aylar ve yıllara bölünerek devam edilen bir tedavi şekli. Bu şekilde çocuklarımıza tedavi hizmeti sunulabiliyor” ifadelerini kullandı.

"YAŞAM KALİTESİ BOZUKLUĞU, OKUL BAŞARISI DÜŞÜKLÜĞÜ GÖREBİLİRİZ"

Ailelere uyarılarda bulunan Doç. Dr. Cansever, “Bu çocuklar bu dönemlerde semptomları gösterir göstermez mutlaka aileleri tarafından griple karıştırılmadan ilgili klinikte değerlendirilerek tedavilerinin alınması ve korunma yöntemlerinin öğretilmesi gerekir. Tedaviden de ciddi mana da fayda görüyorlar. Tedavi almayan çocuklarda ise ciddi manada yaşam kalitesi bozukluğu, uyku düzeni bozukluğu ve okul başarısı düşüklüğü görebiliriz. Çocuklarımızı kliniğimizde gördüğümüzde eğer test için uygunsa testlerini yapıp muayene bulguları ile birleştirerek şikayetlerine yönelik tedavilerini uygun bir şekilde düzenleyip aralıklı olarak kontrol ediyoruz. Bu tedavi yönteminde aile ile işbirliği çok önemlidir. Ailenin de bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.