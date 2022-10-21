Çocukluk çağı aşı takvimi güncelleniyor: Covid-19 aşısı listeye giriyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 aşısını, çocukların ve yetişkinlerin aşı takvimine ekleme kararı aldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi, yaptığı oylamada, 15’e karşı sıfır oyla Covid-19 aşısının, çocuk doktorlarının gelişimleri boyunca belirli yaşlarda çocuklara verdikleri aşı listesine eklenmesi tavsiyesinde bulundu.
Tavsiye kararının yetişkinleri de kapsadığı ancak her iki grup için zorunlu olmadığı kaydedildi.
CDC’nin tavsiyelerini uygulayan birçok eyaletin, Covid-19 aşısının takvime eklenmesini devlet okullarındaki öğrenciler için mecburi kılabileceği değerlendirmesi yapıldı.
ÇOCUKLARDA AŞI ORANI DÜŞÜK
Çocuklarda Covid-19 aşısı yaptırma oranlarının genelde düşük seyrettiğine, CDC’nin aldığı tavsiye kararını eyaletlerin programlarına alması halinde çocuklarda koronavirüse karşı aşılanmayı artırabileceğine dikkat çekildi.
GEREKSİZ BULDULAR
CDC’nin kararına yönelik bazı aileler endişelerini dile getirirken, bir kısım sağlık uzmanları da Covid-19 aşısının takvime eklenmesi tavsiye kararını gereksiz bularak bunun mevcut programdaki diğer aşılara olan güveni sarsacağını öne sürdü.
CDC’nin kararını destekleyenlerden Philadelphia Çocuk Hastanesinden Dr. Paul Offit, her yıl doğan 3 ila 4 milyon çocuğun Covid-19 virüsüne maruz kaldığına işaret ederek, bu uygulamanın birçok çocuğun hayatını kurtaracağını savundu.
Federal yetkililer, ABD’de 6 aydan büyük yaş grupları için 2 doz halinde BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği Covid-19 aşılarını tavsiye ediyor.
CDC'nin danışma kurulu, özellikle çocuk felci, kızamık, boğmaca ve tetanoz aşıları dahil olmak üzere çocuklar ve yetişkinler için bir dizi önemli aşının ne zaman uygulanacağını belirlemede doktorlara rehberlik etmek amacıyla aşı programlarını gözden geçirmek ve güncellemeler yapmak için her yıl toplanıyor.
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