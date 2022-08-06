Çocukluk çağı obezitesi ihmal edilmemeli

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:00

Obeziteyi bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenen düzeyin üstüne çıkması olarak tanımlayan Besleneme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nimet Kültekin, uyarılarda bulundu.

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ HIZLA ARTIYOR

Günümüzde çocukluk çağı obezitesinin giderek arttığını vurgulayan Diyetisyen Nimet Kültekin, çocukluk çağında şişman olan bireylerin ileride de şişman olma riskinin bulunduğuna dikkat çekerek “Çocukluk döneminde edinilen doğru beslenme alışkanlıkları, yetişkinlik döneminde de görülecek obezitenin ve dolayısıyla da obeziteye bağlı kronik hastalıkların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

DİYABET, HİPERTANSİYON VE KALP HASTALIĞI RİSKİ ARTIYOR

Dyt. Nimet Kültekin, çocukluk çağı obezitesinin tehlikelerini şöyle sıraladı:

“Obez olan çocukların yetişkinlik dönemlerinde diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıklarına yakalanma riskleri artar.

Fazla kilolar kemik ve eklemlere baskı yaparak iskelet sağlığı için risk oluşturur.

Psikolojik olarak da çocuklarda özgüvensizlik, depresyon sosyal ortamlardan uzaklaşma, içine kapanma gibi durumların yaşanmasına neden olabilir.”

Çocuklardaki artışın sebebi hazır gıdalar

Dyt. Nimet Kültekin, çocuklarda obezitenin artmasının nedenlerini şöyle sıraladı:

“Beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu daha fazla hazır gıda tüketilmesi ve hareketsizlik çocuklarda kilo alımının en önemli sebebi.

Çok hızlı tüketilebilen, yağ ve şeker içeriği çok yüksek olan hazır gıdaların fazla tüketilmesi sonucu fazla miktarda yağ depolanıyor, bu durum da obeziteyle sonuçlanıyor.

Telefon, tablet gibi cihazlar insanların hayatlarına girdi. Bu cihazlarla birlikte çocukların oyun alışkanlıkları da değişti. Özellikle çocukların teknoloji bağımlılıkları obeziteyi tetikledi.

Çocuklar tablet, telefon, televizyon gibi cihazların karşısında ne kadar yediğini bilmeden fazla miktarlarda yemek yemeye başladı. Aynı zamanda televizyonda ve internette dolaşan sağlıksız yiyecek reklamları da çocukların bu yiyeceklere yönelimlerini arttırdı.

Bunların hepsi birleşince de artan besin alımı ve azalan fiziksel aktivite çocukların obezite oranını arttırarak, sağlıklarına da zarar vermeye başladı"

ÇOCUĞUNUZ OBEZSE BU TEDBİRLERE DİKKAT EDİN

Dyt. Nimet Kültekin, çocuklarda obezitenin azalması için görüşlerini şöyle sıraladı:

“Çocuk eğer fazla kilolu veya obezse ihtiyacı olan beslenme düzenini oluşturmak için bir diyetisyenden yardım alınmalıdır. Bir uzmana danışılmadan kesinlikle bir diyet oluşturulmamalı, bilinmeyen bir ilaç ya da besin takviyesi kullanılmamalıdır.

Çocukluk çağı aynı zamanda gelişim çağı da olduğu için çocuklara kesinlikle kalorileri kısılmış diyetler uygulanmaya çalışılmamalıdır. Bu durum büyüme ve gelişimlerini de olumsuz yönde etkiler.

Aileler kesinlikle beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmelidir. Eğer evde sağlıklı beslenen bir anne baba yoksa, çocuğun bu alışkanlıkları geliştirmesini beklemek ütopik bir durumdur. Çocuğun sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirilmiş ev yemekleri yemesine özen gösterilmelidir. Her öğünde dört besin grubundan (et, süt, tahıl, sebze-meyve) yiyecek bulunmalıdır.

Yemekler aile ile birlikte yenilmeye çalışılmalıdır.

Yemek; doyma farkındalığına varabilmek için televizyon, tablet karşısında yenmemelidir. Öğün aralarında abur cuburlar yerine meyve ve kuruyemişlere yönelmesi sağlanmalıdır.

Çocuk tatlı, hamur işi tüketmek istiyorsa miktarına dikkat edilerek verilmeli ve mümkünse ev yapımı olan tatlılar, hamur işleri tam buğday unları veya daha az şekerli olarak hazırlanmalıdır.

Yağ ve şeker içeriği yüksek besinler ödüllendirmek amaçlı verilmemelidir.

Çocuklar fiziksel aktivite yapması ve sosyalleşmesi açısından teşvik edilmelidir. Sevdiği bir spor dalı varsa bu konuda desteklenmelidir. Aile birlikteliği sağlanarak yürüyüş, bisiklet sürme gibi aktiviteler yapılabilir.”

Dyt. Nimet Kültekin, “Çocuklarımıza erken yaşlarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak sağlıklı bir toplum için yapılan en büyük yatırımdır” diyerek sözlerini noktaladı.