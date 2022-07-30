Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczacıların sorunları için başka bakanlığı adres gösterdi: 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidin'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

İktidarın politikalarıyla körüklediği ekonomik kriz derinleşirken Türk Eczacıları Birliği (TEB) heyeti, eczanelerin sorunlarını aktarmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüştü. Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda TEB yönetim kurulu ve il başkanları yer aldı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından TEB’den yapılan açıklamada, heyetin Koca’ya ilettiği sorunlar sıralandı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği İlaç Fiyat Kararnamesi’nin 13 yıl öncesinin koşullarına göre hazırlandığına, fiyatların enflasyona göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

TEB’in ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca’nın ise heyetin aktardığı ekonomik sorunlarına değinmemesi dikkat çekti. Toplantıda alınan kararları açıklayan Koca, “İTS kayıtlarındaki uyumsuzluğun giderileceğini, ilaç stok yönetimi yapılarak ilaç tedarikindeki sorunların çözüleceğini, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini” belirtti. Koca’nın, ilaç tedariğindeki aksamayı “stok yönetimi” ile çözeceğini duyurması tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, görüşme isteminin, TEB’in “eczanelerin sorunlarına Sağlık Bakanlığı kayıtsız kaldığı” için düzenlediği eylem çalıştayı sırasında, Bakan Koca’dan geldiği öğrenildi. Görüşmede, Koca’dan öncelikli olarak eczanelerin ekonomik sorunlarına çözüm sunması istendi. Eczacıların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin bir çözüm sunmayan Koca’nın ekonomik sıkıntıları ise başka bir bakanlığa “pasladığı”, “Temel ekonomik konular Sağlık Bakanlığı’nın değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konusu” dediği öğrenildi.

‘EYLEM YAPIP KAPATACAĞIZ’

Cumhuriyet’e konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ise “Sorunların dinlendiği ama çözüm üretilmeyen bir görüşme oldu. Taleplerimizin çoğunluğu karşılanmadı. Eylem kararı bir an önce verilmeli. Bu oyalama taktikleriyle ne eczacılar ne TEB zaman kaybetmeli. Eylem boyunca belirlenen sürelerde eczaneleri kapatacağız” dedi.

İSTEKLERİNİ SIRALADILAR

Grip aşılarının eczacılar tarafından uygulanması.

İlaç yokluklarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması.

Asistan doktorlara sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibeler verilerek eczane ekonomilerimizin güçlendirilmesi.

Eczacılar için istihdam alanlarının artırılması.

Gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıp eczanelerde satılması.

Kamuda eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi.

Yeni eczacılık fakültesi açılmaması.

İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) ve e-reçete uygulamasının iyileştirilmesi.

Eczanelerin ürettiği ilaçların satış fiyatının güncellenmesi.