Covid-19 yeniden kapıda: Vakalar alarm veriyor

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:06

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:07

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Covid-19 vakalarında artış yaşandığına ilişkin uyarılarının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) de olguların arttığını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol, “Yaz gribi diye dolaşan herkesi Covid gibi düşünebilirsiniz. Son 3 jenarasyonun aşıları yapılmadığı için Türkiye’de olmama ihtimali yok. Muhakkak aşılanmalıyız” dedi.

Dünya Tabipleri Birliği bir sonraki dönem başkanı Dr.Ashok Philip, gazetemize yaptığı açıklamada “Önümüzdeki yüzyıl, pandemiler yüzyılı olacak” demişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğine ilişkin uyarılarının ardından bir açıklama da Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’ndan (TTB-UDEK) geldi. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada “Covid olguları artıyor mu?” sorusuna “DSÖ, 15 Temmuz’da yayımlanan son Covid-19 Aylık Durum Raporu’nda haftalık SARS-Cov-2 PCR test pozitiflik oranının bir önceki aya göre artarak yüzde 5,6’dan yüzde 7,1’e yükseldiği bildirilmiştir” denildi. Türkiye’de Covid-19 olgu sayısına ilişkin güncel verilere ulaşılamadığının altı çizilen açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın son olarak Mart 2023’te olgu sayılarını güncellediği belirtildi. Covid-19 verilerinin diğer solunum yolu virüsleri verileriyle birlikte paylaşılmasının büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada “’Covid-19 artıyor mu?’ sorusuna ‘evet’ yanıtı verebiliriz. Ancak veriye dayalı değerlendirme yapmak olanaklı görülmüyor” ifadeleri yer aldı. Türkiye’de güncel Covid-19 aşısının bulunmadığı kaydedilen açıklamada “ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, Covid-19’un ciddi sonuçlarına karşı korunmak için daha önce Covid-19 aşısı yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın güncellenmiş Covid-19 aşısını yaptırmaları gerekmektedir’ denildi.

''YENİ VARYANTLAR VAR''

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol, “Amerika 28 Haziran gibi Covid vakalarının arttığını bildirmeye başlamıştı. En az 38 eyalette, özellikle insanların yoğun bir arada bulunduğu bölgelerde artış çok belirgin hale gelmiş vaziyette. İngiltere de özellikle bu bildirimlerde bulunuyor. Avusturalya şu an kışı yaşıyor. Avusturalya’nın kışı bizim sonbaharımız demek. Onların da bildirimleri bu yönde” dedi. Taramayı sürdüren bütün ülkelerin bu bildirimi yaptıklarını kaydeden Şenol, “Yeni varyantlar var. Biz 2021 sonunda gördüğümüz Omicron’dan türeyen bu yeni varyantlar, bizim bağışıklık sistemimizden kaçıyor. Doğal enfeksiyon hiçbir şekilde bağışıklık bırakmıyor. 2-3 ay en fazla sürüyor” ifadelerini kullandı.

'‘MUHAKKAK BİR PANDEMİ DAHA GÖRECEĞİZ''

Şenol, “Son 3 jenerasyonun aşıları yapılmadığı için Türkiye’de olmama ihtimali yok. ‘Yaz gribi’ diye dolaşan herkes aslında Covid diye düşünebilirsiniz. Yazın böyle bir salgın yapabilecek başka bir solunum yolu virüsü yok” diye konuştu. Kuş gribi ve Covid’in yaban hayata tekrar dönmüş olabileceğine ilişkin veriler olduğuna işaret eden Şenol, “2002 ‘de Sars-CoV-1 adıyla Asya’da lokal bir salgın yaşanmıştı. Onun yakın akrabası olarak 10 yıl boyunca yaban hayatta biriktirdiği mutasyonlar, karşımıza pandemi etkeni olarak çıktı. Şimdi de bu yaban hayata geçmiş olması ve bir türlü kontrol altına alınamamış olması, yeni olasılıkları akla getiriyor” ifadelerini kullandı. Şenol, “Tabi kuş gribini de yakın izlemdeyiz. Dünya; bu yüzyılda savaşlar, kırılgan bölgeler, artan yoksulluk ve göç nedeniyle muhakkak bir pandemi daha görecek. Ama yüksek olasılıkla bunu önümüzdeki 10 yıl içinde göreceğiz” dedi.

'‘KALP KRİZİ VE İNME RİSKİ''

Ateş ve solunum yolu enfeksiyonu bulguları, burunda tıkanıklık, öksürük, ishalin eşlik ettiği kırıklık, halsizliğin olduğu bütün tabloların bu yaz Covidmiş gibi düşünülebileceğini kaydeden Şenol, “Sağlık kuruluşlarında 4’lü test yapıyoruz ama hastaların bize geldiği dönemde baktığımızda bazen yalancı negatiflik gibi süreçler yaşanabiliyor” açıklamasını yaptı. Şenol, “Covid-19 gribe benziyor daha çok. Bu varyant daha önceki varyantlardan farklı olarak akciğere inmek ya da tutunmak dediğimiz durum yerine; üst solunum yolu dediğimiz burun, boğaz bölgesinde tutunuyor. Bazen de ishale yol açabiliyor” diye konuştu. Yeni varyantın herkeste doğrudan ya da dolaylı ölüme yol açabileceğinin altını çizen Şenol, “ Özellikle viral enfeksiyonlar, bakterilere davetiye çıkarıyor. Bakteriler de viral enfeksiyonun yarattığı ortamda kırılgan gruplarda zatürre, dolaylı kalp krizi ve inme gibi risklere yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu. Şenol, “Muhakkak aşılanmak zorundayız. Ama yeni varyant çok farklı olduğu için yeni aşı hazırlanıyor. Türkiye bunların hiçbirini almaya niyetli gözükmüyor” dedi.

'‘EL YIKAMAK ÖNEMLİ''

Maske kullanımına ilişkin de konuşan Şenol, “Kırılgan olanlar, hamileler, kalabalık alanlarda uzun süre kalacak olanların takmasında yarar var. Tekrar el yıkamanın önemini hatırlatalım. Sarılmak ve öpüşmek gibi yakın temas faaliyetlerden uzak durmakta yarar var” ifadelerini kullandı. ANKARA