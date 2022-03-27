Covid-19'la ilgili korkutan araştırma: Aynı anda yakalanmak ölüm riskini iki katına çıkarıyor

27 Mart 2022 Pazar, 15:45

Son dönemde havalarda da meydana gelen ani değişimler nedeniyle grip vakalarında artış yaşanırken, İngiltere’de korkutan bir araştırma yayınlandı.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının da rutin olarak grip testi yaptırması gerektiğini ortaya çıkardı.

Sözcü'nün haberine göre, Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüs ve gribe aynı anda yakalanan kişilerin ölüm riskinin iki kat arttığı belirlendi.

Bilim insanları ayrıca hem Covid-19’a hem de influenza virüslerine yakalanan bireylerin, sadece corona virüse yakalanlara göre ventilasyon desteğine ihtiyaç duyma olasılığının dört kat ve ölme olasılığının 2,4 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

"TEST STRATEJİLERİ KOMPLE DEĞİŞMELİ"

Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Kenneth Baillie, “Covid-19 ve grip virüslerinin kombinasyonunun tehlikeli olduğunu bulduk” dedi. Baillie, “Covid-19’un griple birlikte etkileşime girmesinin oldukça tehlikeli olabileceğini gördük. Bu nedenle hastanedeki Covid-19 hastaları için test stratejimizi değiştirmeli ve çok daha yaygın olarak grip testini hayata geçirmeliyiz” dedi.

Araştırmalar boyunca, Edinburgh Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi, Imperial College London ve Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nden araştırmacılar 305 binden fazla corona virüsü vakasını inceledi. Bu vakaların 227’sinde influenza virüsüne de rastlandı. Araştırmacılar, bu bireylerin önemli ölçüde daha ciddi sonuçlarla karşılaştığını belirledi.

"ARTIK ÇOK ÖNEMLİ"



Liverpool Üniversitesi’nden Profesör Calum Semple, “İnsanlara hem grip hem de Covid-19 virüsleri bulaştığında ölüm riskinin iki katından fazla artmasına şaşırdık” dedi. Semple, “İnsanların her iki virüse karşı tam olarak aşılanmaları ve güçlenmeleri ve çok geç olana kadar bırakmamaları artık çok önemli” diye ekledi.

Imperial College London’dan Profesör Peter Openshaw, “Covid-19 ve gripten koruyan aşılar farklıdır ve insanların her ikisine de ihtiyacı vardır. Bu iki enfeksiyonun tedavi edilme şekli de farklıdır” dedi.

Öte yandan, araştırmacılar, son dönemde bazı ülkelerde rastlanan enfeksiyonlardaki keskin artışın, Omicron’un daha bulaşıcı bir formu olan Omicron BA.2 varyantı nedeniyle olabileceğini açıkladı. Rakamlar, yeni varyantın İngiltere’de hızla daha yaygın hale geldiğinin ve hastaneye yatış oranlarının arttığını ortaya çıkardı.