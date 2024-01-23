Cüzzam hastalığında erken tanı önemli: 'Tedavi edilmediği takdirde sakatlığa yol açıyor'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 11:01

24-30 Ocak tarihleri arasında "Dünya Lepra Haftası" olarak ilan edilen ve halk arasında "cüzzam" olarak bilinen "lepra hastalığı" hakkında İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Her yıl Ocak ayının son Pazar günü 'Dünya Lepra Günü' olarak ilan edilmiş ve toplumun lepra hastalarına karşı oluşan yanlış inançlarını ve bilgisizlikten kaynaklanan korkularını gidermek, lepra yayılımını önlemeye odaklı uygulamaları arttırmak ve erken tedaviye ulaşılmasının sağlanması ile hastalığa bağlı sakatlıkların önlenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre, dünyada 174 bin 087 lepra vakası bulunduğu bildirilen açıklamada, "Günümüzde çoklu ilaç tedavisi ile lepra vaka sayısı önemli ölçüde azalmış olsa da açlık, yoksulluk, yaşam ve temizlik şartlarının olumsuzluğu, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe gibi nedenlerle tamamen yok olmuş değildir" ifadesi kullanıldı.

Lepra mikrobunun çok yavaş çoğaldığı belirtilerek, "Hastalık tedavi edilmemiş vakalar ile yakın ve uzun süreli temas sırasında damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Lepra mikrobu çok yavaş çoğalır, hastalık belirtileri mikrobu aldıktan ortalama 2-4 yıl sonra görülmeye başlar. Belirtilerin görülmesi bazen 25 yılı bulabilmektedir. Hastalarda; soluk renkte cilt döküntüleri, duyu kaybı, deriden kabarık lezyonların (nodüllerin) burun kökünde ve kulaklarda ortaya çıkması ile ’aslan yüzü’ görünümü olmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, erken tanı ile tedavisinin mümkün olduğu ifade edilerek, "Lepra, erken tanı konulduğunda tedavisi kesin olarak yapılabilen bir hastalıktır. Tedavide, Dünya Sağlık Teşkilatı’nın uyguladığı çok ilaçlı tedavi protokolü uygulanır ve tedavi ortalama 6 ile 12 ay sürmektedir. Ülkemizde lepra tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır" denildi.