D vitamini eksikliği gerçek bir tehlike: Kimler risk altında?

Yayınlanma: 22.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 07:00

Yapılan son araştırmalar, yaz aylarında bile D vitamini eksikliği riskinin devam ettiğini gösteriyor. İşte yaz aylarında D vitamini eksikliğine karşı bilinmesi gerekenler ve önleme yöntemleri.

D Vitamini ve Güneş Işığı İlişkisi: D vitamini, güneş ışığına maruz kaldığımızda cilt tarafından üretilir. Bu nedenle yaz aylarında, güneşli günlerde D vitamini seviyeleri normalde yükselir. Ancak cilt tipi, güneş kremi kullanımı ve güneşe maruz kalma süresi gibi faktörler D vitamini üretimini etkileyebilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

İç mekanlarda uzun süre geçirenler

Yüksek faktörlü güneş koruyucu ürünler kullananlar

Kış aylarında güneşe az maruz kalanlar

Genetik faktörler nedeniyle D vitamini emilim sorunu yaşayanlar

Yaşlı yetişkinler ve çocuklar gibi risk altındaki gruplar

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN OLASI ETKİLERİ

Kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir ve osteoporoz riskini artırabilir.

Bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir ve enfeksiyonlara karşı savunmasızlık oluşturabilir.

Zayıf kas fonksiyonuna ve kas ağrılarına neden olabilir.

D vitamini eksikliği, depresyon ve ruh hali bozuklukları riskini artırabilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDEN KORUNMA YOLLARI

Güneş Işığı: Güneşli günlerde güneşe yaklaşık 15-20 dakika boyunca maruz kalmak D vitamini üretimini teşvik edebilir.

Güneşli günlerde güneşe yaklaşık 15-20 dakika boyunca maruz kalmak D vitamini üretimini teşvik edebilir. Beslenme: D vitamini açısından zengin yiyecekleri tüketmek önemlidir. Bu yiyecekler arasında somon, sardalya, süt ürünleri ve D vitamini takviyeleri yer alır.

D vitamini açısından zengin yiyecekleri tüketmek önemlidir. Bu yiyecekler arasında somon, sardalya, süt ürünleri ve D vitamini takviyeleri yer alır. Doktor Gözetiminde Takviyeler: D vitamini eksikliği riski taşıyan kişiler, doktorlarına danışarak takviyeleri düşünebilirler.

D vitamini eksikliği, sağlık sorunlarına yol açabilen önemli bir konudur. Yaz aylarında bile bu eksiklikten kaçınmak için güneş ışığına maruz kalmak ve dengeli bir beslenme planı takip etmek önemlidir. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorunu veya semptom durumunda bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.