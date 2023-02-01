D vitamini eksikliğine dikkat: 'Güneşli havada yürüyün'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:00

Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliğinin vücutta ağrı, halsizlik, baş ağrısı, değişken ruh hali, uykusuzluk, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtilerle ortaya çıktığına dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, "D vitamini eksikliği bir çok hastalığın belirtileri arasında sayabiliriz. Bunu yapılan muayene ve tetkikler sonucunda öğrenebiliriz. Saydığımız belirtileri yaşayanlar mutlaka bir uzman hekime görünmesini tavsiye ediyoruz. D vitamini eksikliği olanlara güneşli havada en az 15-20 dakika yürümesini öneriyoruz” dedi.

'GÜNEŞLİ HAVADA YÜRÜYÜŞ YAPIN'

Uzm. Dr. Canbulat, “En ekonomik ve en önemli D vitamini kaynağı güneştir. Güneşli bir ortamda en az 15-20 dakika kadar yürünmesi günlük D vitamini eksikliğini gidermek için yeterlidir. Gerekli güneş ışığı miktarı, kişinin yaşı, deri rengi ya da güneşlenme süresine göre değişmektedir.

D vitamini için gerekli olan güneşin UVB ışınları, kış aylarında giderek daha az ulaşmaya başlar. Günlerin kısalmaya başlaması ve vücudun büyük kısmının giysilerle kapatılıyor olması da D vitamini açısından dezavantajdır” şeklinde konuştu.

Tanı ve tedavi için hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Dr. Canbulat, “Özellikle güneşin yüzünü az gösterdiği sonbahar ve kış aylarında güneşlenme süresini uzun tutmak gerekmektedir. Soğuktan korunmak için evde camın arkasında ya da otomobilde güneşlenmek D vitamini oluşumu için gerekli UVB ışınlarının alınmasını engellediği için bir faydası olmamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzman hekime başvurunuz” diyerek sözlerine son verdi.



