D vitamini yumurtalık kanserinin yayılmasını önlüyor
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “İlerleyen dönemlerde klasik kemoterapi ile akıllı ilaçlar ile birlikte D vitaminin yumurtalık kanserinin kullanılması söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, yumurtalık kanserinin kadınlarda sık görülen kanserlerden birisi olduğunu belirterek, “Vücuttaki immün sistemin kanser hücreleri ile savaşta yetersiz kalması kanserin ortaya çıkmasındaki en önemli etmenlerden birisidir. Karın zarı metastazın yayıldığı en kritik bölgedir ve yumurtalık kanseri hücreleri karın zarı yüzeyindeki yapıyı değiştirerek yayılmayı kolaylaştırırlar. Birkaç gün önce Matrix Biology dergisinde yayımlanan çalışmada D vitaminin yumurtalık kanserinin yayılımında önemli rolü olan yollardan birini bloke ettiği gösterildi.
- Japonya’ da ki Nagoya Üniversitesinden Masato Yoshihara ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada D vitaminin karın zarındaki koruyucu mezotel hücrelerinin yapısını koruyarak ve buradaki bariyeri sağlamlaştırarak metastazı önlediğini gösterdiler” açıklamasında bulundu.
D vitamini eksikliğinin meme, prostat gibi bazı kanserlerinin gelişme riskini artırabileceğinin iddia edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Coşkun, “Bu çalışmada ise D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını önleyebileceği gösterilmiş oldu. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi halen çok mümkün olmamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları klinik veriler ile doğrulanırsa ilerleyen dönemlerde klasik kemoterapi ile akıllı ilaçlar ile birlikte D vitaminin yumurtalık kanserinin kullanılması söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi.
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