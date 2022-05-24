Diş çürüklerine karşı 'D vitamini' tavsiyesi
Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, "D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli, yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 azaltmaktadır" diye konuştu. Baştürk, çocuklara ve ebeveynlere uyarılarda bulundu.
Koronavirüs salgını ile hayata daha da önemli bir konunda yerleşen D vitamini kullanımı, diş çürüklerinin engellenmesinde de önemli bir yere sahip. Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, dişlerde çürük oluşumunun nasıl engellenebileceğine ve D vitamini kullanımı ile ağız sağlığının korumanın yollarına ilişkin bilgi verdi.
Baştürk, şöyle konuştu:
"Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Hamilelerde de D vitamini eksikliği, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırıyor."
"İLK ON ÜÇ YAŞ ÇOK ÖNEMLİ"
"Son yıllardaki Covid-19 salgınıyla beraber, D vitamininin adını daha çok duymaya başladık" diyen Baştürk, "D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliği sık görülmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır. D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli, yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.
13 yaş sonrasında D vitaminin eksikliğine bağlı olarak diş eti ve implant çevresi hastalıklarının görülme sıklığı arttığını belirten Baştürk, düzenli aralıklarla D vitamini değerlerinin ölçülmesi gerektiğini ve gerek görüldüğü takdirde doktor kontrolünde takviye alınmasının önemli olduğunu aktardı.
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