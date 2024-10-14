DEHB hakkında bilinmesi gerekenler: Erken tanı neden önemli?

14-20 Ekim “Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” farkındalık haftası münasebetiyle uyarılarda bulunan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Canan İnce Börekci, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erken yaşlarda görülmeye başlandığına dikkat çekti.

DEHB hakkında bilinmesi gerekenler: Erken tanı neden önemli?
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:06

Uzman Psikolog Börekçi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hakkında önemli bilgiler paylaştı. DEHB’nin nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu belirten Börekçi, beyin gelişiminin erken dönemlerindeki farklılaşmaların bu bozukluğun temel nedeni olduğunu ifade etti.

ERKEN YAŞLARDA BAŞLIYOR

DEHB belirtilerinin genellikle erken yaşlarda ortaya çıktığını söyleyen Börekçi, bulguların dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliğin baskınlığına göre çocuklar arasında farklılık gösterebileceğini vurguladı. Dikkat eksikliği, bireylerin okul, iş ve günlük yaşamda dikkat, öğrenme ve bellek becerilerini etkilerken; hiperaktivite ve dürtüsellik, bireylerin kendini kontrol etme, riski öngörme ve düşünerek karar verme gibi yetilerini bozabiliyor.

BAĞIMLILIKLARA YATKINLIĞI ARTTIRIYOR

Börekçi, hiperaktivite ve dürtüselliğin davranış sorunları, madde kullanımı ve ekran bağımlılığı gibi riskleri artırdığını belirterek, DEHB’li bireylerin tehlikeleri öngörme ve duygusal kontrol becerilerinde zayıflıklar olduğunu açıkladı.

BEYİN İŞLEVLERİNDE BOZULMALAR

DEHB’nin yalnızca dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile sınırlı kalmadığını belirten Börekçi, planlama, organize etme, zamanı yönetme, hedefe yönelme ve motivasyon düzenlemesi gibi birçok beyin işlevinde de bozulmalara yol açabileceğini söyledi. Bu nedenle, tedavi sürecinin sadece DEHB belirtilerini değil, bozulan diğer beyin işlevlerini de iyileştirmeye yönelik olması gerektiğini vurguladı.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Börekçi, DEHB’nin yaşamın birçok alanında sorunlara neden olabileceğine dikkat çekerek, bozukluğun farkında olmanın ve belirtilerin erken tanınmasının tedavi sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.


Etiketler: #Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu #DEHB

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