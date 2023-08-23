Bir DEHB semptomu olarak 'zaman körlüğü' nedir?
İnsan vücudu, duyularıyla algıladığı unsurlar gibi zamanı da algılar. Peki ya zaman algılanmaktan uzaksa? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) sahibi bir birey, zamanı algılama ve yönetme konusunda başarısızdır. Zaman körlüğü olarak bilinen kavram tam da burada ortaya çıkmaktadır.
Modern dünyanın en yaygın problemlerinden biri haline gelen "zaman körlüğü", sanılanın aksine bir tembellik ya da erteleme durumu değil; nöro çeşitliliğin de sebep olduğu bir DEHB semptomudur.
Beyin, günün hangi saatinde olduğu, ne kadar zaman geçtiği ya da herhangi bir olayın ne kadar zaman önce olduğu konusunda hemen hemen doğru bir zihin haritası çıkarabilir.
Zira, dakikada pompalanan kan sayısıyla doğru orantılı olarak, arka planda yaklaşık olarak ne kadar süre işlediğini hesaplar. Fakat DEHB’li bireyler için durum aynı olmayabiliyor.
Zaman körlüğü, zaman algısının bozulması durumudur ve kişinin yaşamını neredeyse her yönden zorlaştıracak bir etkiye sahiptir.
Peki, bu etkiler nelerdir?
- Refleksleri çok geç ya da çok erken kullanmak
- Olayların üzerinden ne kadar zaman geçtiğini hatırlayamamak
- Teslim tarihlerini kaçırmak
- Geç saatte gidilecek bir yere geç kalmamak için çok erken saatlerde hazırlanmaya başlamak ya da devamlı geç kalmak
- Hareket hızını düzenlemede zorluk çekmek
BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
DEHB’li bireylerde zaman körlüğünün tedavisi için dopamin arttırıcı ilaçlar kullanılmakta ve zaman algısının düzelmesi sağlanmaktadır. Fakat bu işin tıbbi tedavi tarafıdır ve psikiyatristlerin gözetiminde yürütülmelidir.
Ancak bu soruna sahip kişiler bireysel olarak hatırlatıcılar, ajandalar kullanabilir, zaman algısını daha kontrollü bir halde yönetmeye çalışarak zaman körlüğünü alt etmekte başarıya ulaşabilir.
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