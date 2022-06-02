Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nden 82 tıp doktoru mezun oldu
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 11. Dönem mezunlarını vererek 82 tıp doktoruna hekimlik yeminini yaptırdı.
Sağlık bilimleri alanında Türkiyenin, ilk sağlık Üniversitesi olarak nitelendirilen Demiroğlu Bilim Üniversitesi bugüne kadar 853 hekim ve 141 Uzman hekim mezun etti.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi; Öğrenci odaklı hibrid eğitim modeliyle Sağlık bilimleri alanındaki eğitimi, ve benzer şekilde kurduğu uygulama ve araştırma merkezleriyle de hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu modelini Ülkemize kazandırarak; toplamda bugüne kadar 611 psikolog, 1414 hemşire, 1157 fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, ebe ve sağlık yöneticisi ile 4344 Sağlık Teknikeri ve 280 yüksek lisans, 14 doktora öğrencisi mezun etti.
Çağımızda Tıp sektörü, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dinamik bir alandır ve Türkiye, tıp eğitimi, teknoloji ve sağlık hizmetleri alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek sağlık insan kaynağı niteliği ve sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliği bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarış içindedir. Bu başarının arkasında köklü akademik kurumları, bilgili, donanımlı ve deneyimli akademisyenler ile kamu ile en çok da özel sektörün yönetim ve işletme becerisi yer alıyor.
Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten bilimin aydınlatıcı gücü ve alanlarında kendini kanıtlamış uzman eğitmen kadrosuyla eğitimde önemli ilkleri sağlık dünyasına ve insanlığa kazandıran ve pek çok başarıya imza atan Demiroğlu Bilim Üniversitesi “Ne mutlu Türküm diyene” sözleriyle Tıp Fakültesi öğrencilerini “Beni Türk Hekimlerine Emanet ediniz” diyerek mezun etti.
Video Haberler
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- AKP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na dert yandılar
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki diyalog gündem oldu!
- Halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı
- 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
- İş adamlarını ağına düşüren 5 şüpheli yakalandı
- 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- 'Biri kendini yakıyorsa, toplum da kendini yakıyor...'
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler