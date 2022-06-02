Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nden 82 tıp doktoru mezun oldu

02 Haziran 2022 Perşembe, 19:04

Sağlık bilimleri alanında Türkiyenin, ilk sağlık Üniversitesi olarak nitelendirilen Demiroğlu Bilim Üniversitesi bugüne kadar 853 hekim ve 141 Uzman hekim mezun etti.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi; Öğrenci odaklı hibrid eğitim modeliyle Sağlık bilimleri alanındaki eğitimi, ve benzer şekilde kurduğu uygulama ve araştırma merkezleriyle de hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu modelini Ülkemize kazandırarak; toplamda bugüne kadar 611 psikolog, 1414 hemşire, 1157 fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, ebe ve sağlık yöneticisi ile 4344 Sağlık Teknikeri ve 280 yüksek lisans, 14 doktora öğrencisi mezun etti.

Çağımızda Tıp sektörü, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dinamik bir alandır ve Türkiye, tıp eğitimi, teknoloji ve sağlık hizmetleri alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek sağlık insan kaynağı niteliği ve sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliği bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarış içindedir. Bu başarının arkasında köklü akademik kurumları, bilgili, donanımlı ve deneyimli akademisyenler ile kamu ile en çok da özel sektörün yönetim ve işletme becerisi yer alıyor.

Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten bilimin aydınlatıcı gücü ve alanlarında kendini kanıtlamış uzman eğitmen kadrosuyla eğitimde önemli ilkleri sağlık dünyasına ve insanlığa kazandıran ve pek çok başarıya imza atan Demiroğlu Bilim Üniversitesi “Ne mutlu Türküm diyene” sözleriyle Tıp Fakültesi öğrencilerini “Beni Türk Hekimlerine Emanet ediniz” diyerek mezun etti.