Derinleşen ekonomik kriz, sağlık çalışanlarının sorunlarına bir yenisini daha ekledi: 70 TL’lik yardım

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 04:00

Sağlık çalışanlarına yıllık olarak verilen “2023 yılı giyecek yardımı ödemeleri” geçen günlerde bazı çalışanların hesaplarına gönderildi. Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana ayni değil nakdi olarak yapılan giyecek yardımı adı altındaki iki önlük bedeli, vergi kesintisi sonrası hekimlere 70 TL olarak yatırıldı. Ödemelerin ise vergi yüzdesine göre farklı yatırıldığı, bazı hekimlere ise 62 TL yatırıldığı öğrenildi. Ödenmesi gereken brüt tutarın ise 90.40 kuruş olduğu öğrenildi.

ENFLASYONA YENİLDİ

“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği”nde yazılı olan ayni yardıma göre hekimlere yıllık iki önlük verilmesi gerekiyor. 180-400 TL arası değişen önlük fiyatlarına göre ise hekimler yatırılan 70 TL ile bir önlük dahi alamıyor. Ebe ve hemşirelere ödenen para ise hekimlere göre daha yüksek olmasına karşın o da giyim maliyetini karşılamıyor. Yönetmeliğe göre hemşirelere; 2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone ve kep, 2 çorap; ebelere 2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone, kep ve çorap, 1 önlük verilmesi gerekiyor. Ancak onlara da yatırılan yardım ödeneği brüt olarak 360 TL ile sınırlı kalıyor. Yardımlar ise enflasyon altında ezilerek yapılan harcamaları karşılamıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan, 70 TL’nin güncel olmaması nedeniyle cüzi olarak kaldığını kaydetti.

Aslan, “Sağlık Bakanlığı’nın aklı 10-20 yıl önceki rakamlarda kalmış durumda. Bazı kurumlarda formalara renk zorunluluğu tutulabiliyor. Bir hemşirenin bir haftada en az üç forma değiştirmesi gerekir. Verilen yardım ise bunu karşılamıyor” dedi.