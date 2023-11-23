Dermatologlar anlattı: Sivilcelerinizden nasıl kurtulursunuz?

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:55

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:50

Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Bereket, sivilceye dair önemli bilgiler verdi. Sivilcenin kıl köklerinin ve yağ bezlerinin tıkanması ile oluştuğunu belirten Bereket, sivilce oluşumunu etkileyen faktörleri "bünyenin sebum üretimi, ölü deri hücreleri, bakteriler, bazı ilaçlar, hormonlar, stres, süt ürünleri, sigara kullanımı" şeklinde sıraladı.

Sivilce tedavisi hakkında konuşan Bereket, mevcut sivilcelerin tedavisi, yeni sivilce çıkmasının önlenmesi, leke ve iz riskinin azaltılması için sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Tedavi süresinin 2, 3 ay veya 1 yıl kadar uzayabileceğini belirtti.

Temizlik ve bakım konusunda Bereket, sivilceli cildin sıkılmaması ve fırçalanmaması gerektiğini, yüz temizliğinin sabah ve akşam yapılması gerektiğini, yüzün nemlendirilmesi için yağsız kremlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sivilce tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında retinoidler, benzoil peroksit, azeleik asit ve antibiyotikli kremler bulunduğunu belirten Bereket, sistemik antibiyotik tedavisinin orta şiddetli sivilce vakalarında ve dirençli durumlarda kullanılabileceğini söyledi.

Sivilce tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç olan İsotretionin'in ağır kistik sivilce veya dirençli durumlarda tercih edildiğini belirten Bereket, bu ilacın ciddi yan etkileri olabileceği ve hamilelik döneminde kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Ayrıca, sivilce izleri ile ilgili olarak erken dönemde tedaviye başlanmasının önemine değinen Bereket, leke kremleri, güneşten korunma, soyucu kremler, peeling, dermaroller, lazer gibi yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etti.