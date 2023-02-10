Cilt bakımında çok etkiliymiş.. 1 damlası bile iltihaplı sivilceleri kurutuyor

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 20:44

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 23:15

Sivilce, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkmaktadır. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur ve cilde zarar verir.

Sivilcenin çıkmaması için bilmeniz gerekenler;

Bol bol su için

Cildinize doğal olmayan kremler sürmeyin.

Balık tüketmeye dikkat edin

Sofradan yeşili eksik etmeyin

Yağlı gıdalardan uzak durun

Cips,kuru yemiş gibi yiyecekleri dikkatli tüketin

Çekirdek gibi yiyecekler tüketiyorsanız, yemeyi bırakın.

SİVİLCELERİ YOK EDEN DOĞAL YÖNTEM

Portak yağı sayesinde cildinizdeki sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

Yağlı ve sivilceli bir cilde sahipseniz portakal yağı tam size göre. 3-4 damla ile cilde masaj yapılması kan dolaşımını düzenler, cildi sıkılaştırır, sivilceleri kurutarak aynı zamanda da sivilce izlerini yok eder. Cilde sürüldüğünde ise selülit görünümünü azaltır. Portakal yağının düzenli olarak kullanılması önerilmektedir.

İŞTE CİLDE FAYDA SAĞLAYAN 3 SÜPER YAĞ

SARI KANTARON: Güneş lekelerine, yanık izlerine ve sivilce izlerine birebirdir. Sarı kantaron yağını düzenli kullanmalısınız.

ZEYTİNYAĞI: Cildin nem ihtiyacını büyük oranda karşılayan zeytinyağı E vitamini deposudur. Mutlaka vücudunuza uygulayın.

ÇAY AĞACI YAĞI: Çay ağacı yağı cilt lekelerini açar. Cilt renginizi de açar. Mutlaka kullanın.