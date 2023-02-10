Cilt bakımında çok etkiliymiş.. 1 damlası bile iltihaplı sivilceleri kurutuyor
Sivilce çoğu zaman rahatsız edici olabiliyor. İltihaplı sivilceyi ortadan kaldıracak doğal bir yöntem var. Üstelik bu bitkisel yağın sadece bir damlası bile yetiyor.
Sivilce, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkmaktadır. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur ve cilde zarar verir.
Sivilcenin çıkmaması için bilmeniz gerekenler;
- Bol bol su için
- Cildinize doğal olmayan kremler sürmeyin.
- Balık tüketmeye dikkat edin
- Sofradan yeşili eksik etmeyin
- Yağlı gıdalardan uzak durun
- Cips,kuru yemiş gibi yiyecekleri dikkatli tüketin
- Çekirdek gibi yiyecekler tüketiyorsanız, yemeyi bırakın.
SİVİLCELERİ YOK EDEN DOĞAL YÖNTEM
Portak yağı sayesinde cildinizdeki sivilcelerden kurtulabilirsiniz.
Yağlı ve sivilceli bir cilde sahipseniz portakal yağı tam size göre. 3-4 damla ile cilde masaj yapılması kan dolaşımını düzenler, cildi sıkılaştırır, sivilceleri kurutarak aynı zamanda da sivilce izlerini yok eder. Cilde sürüldüğünde ise selülit görünümünü azaltır. Portakal yağının düzenli olarak kullanılması önerilmektedir.
İŞTE CİLDE FAYDA SAĞLAYAN 3 SÜPER YAĞ
SARI KANTARON: Güneş lekelerine, yanık izlerine ve sivilce izlerine birebirdir. Sarı kantaron yağını düzenli kullanmalısınız.
ZEYTİNYAĞI: Cildin nem ihtiyacını büyük oranda karşılayan zeytinyağı E vitamini deposudur. Mutlaka vücudunuza uygulayın.
ÇAY AĞACI YAĞI: Çay ağacı yağı cilt lekelerini açar. Cilt renginizi de açar. Mutlaka kullanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Bu hale nasıl geldi?
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması