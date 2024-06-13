Dermatoloji uzmanı uyardı: Cilt sağlığınızın anahtarı, güneşin zararlı etkilerinden korunmak

Yayınlanma: 13.06.2024 - 08:47

Güncelleme: 13.06.2024 - 08:47

Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Gülden Kökümer, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek güneş yanıkları ve alerjilerine karşı vatandaşları uyardı. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için neler yapılması gerektiğini aktaran Kökümer, “Havaların ısınması ve güneşli günlerin artmasıyla birlikte, yaz aylarında çeşitli dermatolojik rahatsızlıklarda artış gözlemlenir. Özellikle uzun kış döneminin ardından ani ve uzun süreli güneşte kalma, cilt üzerinde çeşitli sorunlara neden olabilir. Güneş yanıkları ve güneş alerjileri, erken dönemde ortaya çıkabilecek başlıca sorunlardandır. Bu durumlar bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Güneş yanıkları, cildin UV (ultraviyole) ışınlarına aşırı maruz kalması sonucu ortaya çıkar. Güneş alerjisi, güneşe maruz kalma sonucu ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntü ve kabarcıklarla kendini gösteren bir reaksiyondur” dedi.

Yaz aylarında cilt sağlığını korumak için alınması gereken bazı önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğunu kaydeden Kökümer, “En az SPF 30 koruma faktörlü güneş kremleri kullanmak, UV ışınlarına karşı cildi korur. Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direkt maruz kalmaktan kaçının. Şapka, güneş gözlüğü ve uzun kollu giysiler gibi koruyucu kıyafetler giyin. Vücudun nem dengesini korumak için bol su içmek önemlidir” diye konuştu.

Kökümer, “Her cilt tipi farklı olduğundan, cildinize uygun güneş koruyucuları ve nemlendiriciler seçmek önemlidir. Hassas ciltler için parfümsüz ve hipoalerjenik ürünler tercih edilmelidir. Ciltte meydana gelen değişiklikleri düzenli olarak gözlemlemek ve şüpheli durumlarda dermatoloğa başvurmak, erken teşhis açısından önemlidir” ifadelerin kullandı. “Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bilinçli ve dikkatli davranmak, cilt sağlığınızı korumanın anahtarıdır” diyen Kökümer, “Yukarıda belirtilen önlemleri alarak, güneşin tadını çıkarırken aynı zamanda cilt sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Cildinizi korumak, uzun vadede cilt kanseri ve diğer cilt hastalıklarının riskini azaltacaktır” dedi.