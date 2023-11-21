Yaşlanma karşıtı silah: Güneş ışınlarını önlüyor yaşlanmaya engel oluyor...

Yayınlanma: 21.11.2023 - 18:30

Güncelleme: 21.11.2023 - 18:30

Bilim insanları, cildin iyileşmesini hızlandırma, güneş ışınlarına karşı koruma ve yaşlanma sürecini potansiyel olarak tersine çevirme özelliğine sahip yeni bir "süper melanin" geliştirdi. Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, biyouyumlu, parçalanabilir ve toksik olmayan bu sentetik melanini başarıyla yarattı. Melanin, deri, saç ve gözlerde bulunan doğal bir pigmenttir ve ultraviyole (UV) radyasyonun zararlı etkilerinden korunmada önemli bir rol oynar.

Yaklaşık on yıllık bir araştırmanın ardından, bilim insanları sentetik melanini UV radyasyonunun neden olduğu cilt hasarına karşı bir güneş kremi olarak test etti. Yardımcı yazar Nathan Gianneschi, sentetik melaninin cildi ve cilt hücrelerini hasardan koruduğunu belirterek, sentetik melaninin topikal olarak uygulandığında cilt üzerinde iyileştirici bir etki sağlayabileceğini açıkladı.

Süper melanin formülasyonunda nanopartiküller kullanılarak yapılan bu sentetik melanin, zararlı serbest radikalleri temizleme ve nötralize etme yeteneğini artırmak amacıyla melanin yapısını değiştirdi. Oksidatif stres olarak bilinen bir durumu hedefleyen sentetik melanin, ciltte meydana gelen serbest radikalleri etkili bir şekilde ele alarak cildin yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Gianneschi, sentetik melaninin gram başına insan melaninine kıyasla daha fazla radikal temizleme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, sentetik melaninin cildi stabilize edip üst katmanlarda ve vücudun diğer bölgelerinde iyileşme sağlayabileceğini ifade etti.

Melanin kremi olarak uygulandığında, sentetik melanin cildin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda güneşe maruz kalmadan kaynaklanan cilt hasarlarını önleyebilir. Yapılan testlerde, sentetik melanin kremi cildin yüzeyinde kalıyor ve alt katmanlara nüfuz etmeyerek emilmiyor.

Sonuçlar, sentetik melaninin çeşitli cilt bakım ürünlerine ve çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisine katkıda bulunabileceği umudunu taşıyor. Araştırma Nature npj Regenerative Medicine dergisinde yayımlandı.