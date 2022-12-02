Deve gribi, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor
Uzm. Dr. Ahmet Aydın, deve gribinin, diğer adıyla MERS'in ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ortaya çıktığını belirterek, "Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişir" dedi.
Uzm. Dr. Ahmet Aydın, deve gribi virüsünün ilk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıktığını belirterek, Covid-19 ailesinden olan virüsün, mikroplu yüzey ve eşyayla temas edilmesi sonucu, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla insanlara geçtiğini bildirdi.
Deve gribine, Orta Doğu'da yayılan "solunum sendromu koronavirüsü (MERS-CoV)" olarak adlandırılan virüsün neden olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:
"Virüs özellikle enfekte develerden, deve eti veya sütünden geçmekte ancak insandan insana da yayılabilir. Ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkar. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik eder. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişir ve yaklaşık yüzde 30'u ölümle sonuçlanır.
Salgının görüldüğü ülkelere (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Umman, Kuveyt, Yemen, Lübnan) seyahat edecek kişiler risk grubunda. FIFA 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da olması nedeniyle deve gribinin tüm dünya ülkelerine yayılma ihtimali var. Virüsün herhangi bir aşısı yok. Hastalar semptomlarına göre tedavi edilir. Çok hafif seyredebildiği gibi enfekte olan bireylerin üçte birinin öldüğü gözlemlendi."
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- Yeni üçlü tehlike...
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Asgari ücrette takvim belli oldu
- Su samurlarının kavgası kameralara yansıdı