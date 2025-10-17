Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya’dan promosyon çıkışı: ‘Yeni maaşların 3 katı üzerinden yapılmalı’

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya sağlık emekçilerinin promosyon görüşmelerine ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın promosyon anlaşmasını illere devrettiğini ve il sağlık müdürlüklerine kendi promosyon anlaşmaları için yetki verdiğini aktaran Kaya, “Bu sürede bazı anlaşmalar yapıldı. Bazı illerde teklifler çok yetersiz bulundu, görüşmeler iptal edildi. Şimdi görüşmeler devam ettirilmeye çalışılıyor. Kabul edilen illere baktığımızda, kıyaslamalar yaptığımızda; verilen teklifler oldukça düşük. Bugün bir sağlık çalışanına 3 yıllık 60-70 bin lira bir promosyon ödemesi teklifi yapılıyor. Bu kabul edilebilir değil” dedi.

"BAKANLIK OLARAK TEK ELDEN YAPILSIN"

Promosyon anlaşmalarının iller nazarında değil bakanlık olarak tek elden, tüm illeri kapsayacak şekilde ve tüm çalışanlar adına yapılması gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Anlaşmalar ekim, kasım aylarında değil; 2026 Ocak maaşıyla, yani artış yapıldığı zaman yapılmalı. Neden mevcut maaşlar üzerinden 3 yılı kapsayacak şekilde yapılıyor? Yeni maaşlar üzerinden yapılsın” çağrısında bulundu.

"3 KATI OLSUN 3 YILI GEÇMESİN"

Promosyon anlaşmasının, sağlık çalışanının aldığı maaşın üç katı üzerinden yapılmasını ve bu sürenin 3 yılı geçmemesini talep eden Kaya, “Ayrıca çalışanlarımıza faizsiz kredi imkanı sunulsun. Meslektaşlarımızı ekonomik olarak rahatlatmaya çalışalım. Bunlar elzem konular. Dilerim talebimiz yerine getirilir, çağrımıza yanıt verilir” diye konuştu.