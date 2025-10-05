Dijital oyunlar çocuklar için hem fırsat hem risk: ‘Dijital oyunların iki yüzü var’

Tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar artık çocukların günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Özellikle dijital oyunlar, eğlencenin ötesinde çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde belirleyici rol oynuyor.

Ancak uzmanlar, oyun içerikleri ve ekran süresinin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor

Pedagog Ebru Şen, “Modern toplumda hem eğlence hem de eğitim alanında yoğun ilgi gören bu oyunlar, özellikle çocuklar üzerinde güçlü bir etki yaratıyor. Ancak bu etki, aileler için ciddi bir ikilem doğuruyor. Oyunlar ne kadar süre oynanmalı, hangi tür oyunlara izin verilmeli? Bu sorular, ebeveynlerin kafasını karıştırıyor” dedi.

‘BAZILARI YARARLI’

Her dijital oyunun zararlı olduğu düşüncesinin yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Şen, “Eğitim amaçlı geliştirilen bazı oyunlar, hem çocuklar hem de yetişkinler için bilişsel ve duygusal gelişimi destekleyici nitelikler taşıyor. Hafıza çalışmaları, afazi tedavileri, duygusal deneyimlerin işlenmesi ve sosyal etkileşimlerin artırılması gibi alanlarda olumlu etkiler gözlemleniyor. Ayrıca stratejik düşünme, problem çözme, mekânsal farkındalık ve hızlı karar alma gibi becerileri geliştirme potansiyeli de dikkat çekiyor” diye konuştu.

Öte yandan, şiddet içeren oyunların bazı bireylerde agresif tutumları artırdığı, öfke nöbetlerini sıklaştırdığı ve empati duygusunu zayıflatabileceği yönünde bulguların da mevcut olduğunu belirten Şen, “Bazı oyunlarda çocuklar karakterleri aracılığıyla öldürme, hırsızlık gibi eylemleri özgürce gerçekleştirebiliyor. Bu süreç vicdan ve empati gibi temel insani duyguların zamanla zayıflamasına yol açabiliyor” dedi.