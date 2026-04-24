Diş hekimlerinden Bakan Memişoğlu'na ziyaret

Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN) Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede; kamu diş hekimlerinin mali hakları ile çalışma koşullarına ilişkin güncel meseleler Memişoğlu'na anlatıldı. Sendika, sahadan elde edilen veriler ışığında hazırlanan çözüm önerilerini Memişoğlu ile paylaştı.

Görüşmede diş hekimlerinin "ADSM ve ADSH’lerde düşen dağıtım oranlarının artırılması gerekliliği, tıp hekimleri ile diş hekimleri gelirleri arasındaki giderek açılan farkın giderilmesine yönelik düzenleme gerekliliği, uzman diş hekimlerinin çalışma koşullarında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması, MHRS sayıların düşürülmesi, vardiya ve mesai kaydırma uygulamalarına son verilmesi, Birinci basamak ve cezaevi diş hekimlerinin çalışma koşullarına ilişkin sorunlar, Diş Hekimliği Fakültelerinin sayı ve kontenjanlarının azaltılması gerekliliği, Kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yeni yatırımların yapılması ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin uygulanmaya konulması ile atanamayan diş hekimlerinin kamuya istihdamının sağlanması" talepleri dile getirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Sendikamız meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ile kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda; çözüm odaklı çalışmalarını ve yetkili mercilerle yürüttüğü istişarelerini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.