Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı kalp ve damar sağlığını riske atıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hızlı yaşam temposuyla artan dışarıdan yemek yeme alışkanlığı kalp ve damar sağlığını etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yüksel Doğan, sağlıksız beslenmenin kalp ve damar sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaparak, sağlıklı yaşam için ev yemeklerinin önemine işaret etti.

Doğan, fast food ürünlerin genellikle işlenmiş gıdalardan oluştuğunu kaydederek, "Bu tür yiyecekler yüksek kalori, aşırı tuz ve şeker içeriyor. Fast food ürünlerinde kullanılan yağlar çoğunlukla sağlıksız trans yağlardır. Bu gıdalar lif ve antioksidan açısından da oldukça fakirdir." ifadelerini kullandı.

Fast food yiyeceklerin yüksek kalori ve tatlandırıcı içeriği nedeniyle iştah artırdığını ve daha sık yemek yemeye yönlendirdiğini anlatan Doğan, bu durumun zamanla kilo artışı ve obeziteye yol açtığına dikkati çekti.

"UZUN VADEDE DİYABET GELİŞİMİNE ZEMİN HAZIRLAR"

Doğan, fast food tüketiminin kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirterek, "Fast food ürünlerindeki şekerler kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. Bu durum kısa vadede halsizlik ve uyku hali oluştururken uzun vadede diyabet gelişimine zemin hazırlar." değerlendirmesini yaptı.

Aşırı tuz tüketiminin ise hipertansiyon riskini artırdığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Yüksek kalorili işlenmiş gıdalar obeziteye yol açarken birçok hastalığın da kapısını aralıyor. Obezite, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve uyku apnesi gibi birçok hastalığın bir arada görüldüğü metabolik sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum da kalp damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırır. Sağlıklı beslenme kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Ev yemekleri işlenmiş gıdalar değildir. Evde hazırlanan yemeklerde tuz ve şeker miktarını kontrol edebilir, katkı maddelerinden uzak durabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için gerçek gıdaları tercih etmek ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Mevsiminde tüketilmeyen gıdalar da bazı riskler taşıyabiliyor. Mümkün olduğunca doğal ve mevsiminde yetişen ürünler tercih edilmeli."