Dışkı rengi neden kahverengidir? Dışkı rengindeki değişim hangi hastalıkların habercisidir?

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:58

Dışkılama besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artık ve bakterilerin anüs yoluyla vücuttan atıldığı son sindirim eylemidir. Dışkılama insan sağlığının önemli faktörlerinden biridir.

DIŞKI RENGİ NEDEN KAHVERENGİDİR?

Gün içinde pek çok farklı renkte besinler tüketilmesine rağmen dışkı rengi genelde kahverengi olur. Kahverengi dışkılama sindirim sisteminin olağan çalıştığının göstergesidir. Peki dışkı rengi neden kahvrengidir?

Dışkının kahverengi olmasının nedeni Sterkobilindir. Sterkobilin bir safra pigmentidir. Safradaki konjuge bilirubin bağırsaktaki bakterilerin etkisiyle Sterkobiline dönüşür. Dışkıya rengini Sterkobilin pigmenti verir.

Kahvereng,i dışkının ideal rengi. Ancak bazı durumlarda dışkı farklı renklerde olabilir. Dışkıdaki renk değişmesinin uzun süreli olması bazı hastalıkların habercisidir.

Siyah Dışkı

Siyah Dışkı diğer adı ile melena sindirim sisteminde kanama olduğu anlamına gelir. Bu kanamalar pek çok nedenle olabilir. Yemek borusunda meydana gelen bir enfeksiyon, ülser, yemek borusu varisleri, gastrointestinal sistem kanserleri sindirim sisteminde kanamaya neden olabilir. Bazı ilaçları, özellikle demir ilaçları dışkının rengini koyulaştırabilir. Yaban mersini, meyan kökü gibi besinler de dışkının siyah renkte olmasına neden olabilir.

Yeşil Dışkı

Yeşil renkli besinler dışkının yeşil olmasına neden olabilir. Çölyak hastalığı, bağırsakta meydana gelen enfeksiyonları ve bazı antibiyotikler dışkının yeşil renkte olmasına neden olabilir.

Sarı Dışkı

Sarı renkte dışkı, bağırsak, safra ve pankreasta meydana gelen hastalıkların habercisi olabilir. Sarı dışkı zayıf yağ emilimi ya da fazla yağ tüketimi nedeniyle ortaya çıkabilir. Sarı ve turuncu renli besinlerin(havuç, patates) fazla tüketimi de sarı dışkıya neden olabilir.

Beyaz/gri

Beyaz ya da gri dışkı safra eksikliğini gösterir. Safra taşı, siroz, safra kanalının tıkalı olması beyaz dışkılamaya neden olur.

Kırmızı

Kırmızı dışkılama çoğunlukla kırmızı gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle olur. Ancak kırmızı dışkı hemoroid, ülser ve kanser belirtisi olarak da ortaya çıkabilir.

Dışkı renginizde uzun süren bir renk değişimi mevcut ise bir hekime başvurmanız önerilir.



