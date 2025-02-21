Diyabet hastalarına ramazan uyarısı: Oruç kararı hekim onayıyla alınmalı!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:18

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:18

Diyabet hastalarının oruç tutma kararı, bireysel sağlık durumlarına göre belirlenmeli. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, diyabet hastalarının oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguladı.

HASTALAR BİREYSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ



Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, Ramazan ayında diyabet hastalarının oruç tutup tutamayacaklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Diyabetin bireysel farklılıklar gösterdiğine dikkat çeken Ecemiş, "Hastanın yaşı, kaç yıldır diyabet hastası olduğu, kullandığı ilaçlar, diyabete eşlik eden diğer hastalıklar ve takip süreci bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tüm bu parametrelerle hastanın risk derecesi belirlenir. Şeker hastası oruç tutmak istiyorsa mutlaka bu kararı hekiminin onayıyla almalıdır" dedi.

ORUÇ TUTMASI SAKINCALI OLABİLECEK HASTALAR



Oruç tutmasının sakıncalı olabileceği bazı hasta gruplarına dikkat çeken Doç. Dr. Ecemiş, “İnsülin kullanan hastaların yanı sıra, diyabeti kontrol altında olmayan bireyler, diyabete bağlı nörolojik ve kardiyovasküler hastalık geçmişi bulunanlar, böbrek sorunları olanlar ve şeker hastalığına bağlı nörolojik problemleri bulunan kişilere oruç tutmalarını önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

DOKTOR KONTROLÜ OLMADAN ORUÇ TUTMAYIN



Diyabet hastalarının oruç tutma kararını hekim kontrolünde vermesi gerektiğini belirten Ecemiş, “Hasta, doktoru ile görüşerek bireysel durumuna uygun bir plan oluşturmalı. Şeker takipleri düzenliyse ve kullanılan ilaçlar uzun etkili değilse, uygun bir diyet planlaması ile oruç tutulabilir. Ancak bu süreç mutlaka yakın kan şekeri ölçümleri ile takip edilmelidir. Hekime danışmadan kesinlikle bireysel karar alınmamalıdır” şeklinde konuştu