Diyetisyen Nevin Bilici: 'Eti 200 ile 250 gramdan fazla tüketmemeliyiz'

Diyetisyen Nevin Bilici, kesimden hemen sonra yenilen etin sindirim problemlerine neden olabileceği uyarısında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 07:00
Diyetisyen Nevin Bilici: 'Eti 200 ile 250 gramdan fazla tüketmemeliyiz'
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Diyetisyen Nevin Bilici, bayramda sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Güne hafif bir kahvaltıyla başlanması tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Bilici, kesimden hemen sonra yenilen etin sindirim problemlerine neden olabileceğini ve en az 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.

BUNLARI TÜKETMEYİN!

Kurban Bayramı’nda nasıl beslenilmesi gerektiğini sıralayan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, “Kızartma yerine ızgara, fırınlama, buğulama, haşlama yöntemlerini tercih etmeliyiz. Eti öğle öğünü olarak tüketmeliyiz ve 200 ile 250 gramdan fazla tüketmemeliyiz. Etin yanında mutlaka limonlu salata tüketmeliyiz. Eti pişirirken kuyruk yağı, iç yağ gibi ilave yağ eklenmemeli ve kendi yağında kavurmalıyız. Sindirim kolaylığı için yavaş yavaş çiğneyerek yemek süresini uzatmalıyız. Gün içinde bir ana öğünü sebze yemeği ile geçirmeliyiz. Gazlı içecekler tüketilmemeli, gün içinde ayran, maden suyu, yeşil çay gibi içecekler tüketmeliyiz. Bayramda dondurma, muhallebi gibi hafif sütlü tatlılar tercih edebilir. Şerbetli tatlıları daha az tüketmeliyiz. Bol su içmeliyiz. Tuz tüketiminde aşırıya kaçmamalıyız. Yürüme mesafesi olan yerlere yürüyerek gitmeli, hareketi artırmalıyız. Özellikle yüksek kolesterol, kalp damar hastalığı ve hiper tansiyonu olanlar varsa et tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmeli” dedi.


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