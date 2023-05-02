Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek
Et ve Süt Kurumu (ESK), Türkiye Kasaplar Federasyonu ile imzaladığı protokol kapsamında kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak.
Et ve Süt Kurumu (ESK), kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et tedariki amacıyla Türkiye Kasaplar Federasyonu ile protokol imzaladı.
ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurum, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edecek, böylece daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanmış olacak.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını söyledi. Kayhan, “Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz" dedi.
BAŞVURU YAPILACAK
Türkiye Kasaplar Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ise, ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak. Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nin ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek.
Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.
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