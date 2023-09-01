Doğal ağrı kesici 12 mucize besin!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 07:00

Neredeyse tüm bitki ve meyveler vücut için faydalıdır. Her biri farklı vitamin ve minerallere sahiptir. Ancak bazı bitki ve meyveler farklı özelliklerle karşımıza çıkar.

Birçok insan hasta olduğunda ya da bir şikayeti olduğunda doktora gider. Tabii ki doktorlar da hap, şurup ya da krem kullanımını önermektedir. Ancak bazı ağrı kesicilerin ağrı kesmenin yanı sıra vücut üzerinde birçok yan etkisi de bulunuyor.

Size önereceğimiz doktor tavsiyesi üzerine kullanılan ağrı kesicilere ek olarak kullanabileceğiniz doğal bir ağrı kesici görevi görür.

12 DOĞAL AĞRI KESİCİ BESİN

Sırt ağrısı için Kırmızı Üzüm

Mide ve diz ağrısı için zencefil

Kas ağrısı için papatya

Doğal ağrı kesici Soya

Romatoid artrit ağrılarının giderilmesi için zerdeçal

Bağ ağrısı için kahve

Kronik boyun ve sırt ağrısı için Balık burcu

Migren için Kabak Çekirdeği

İrritabl bağırsak sendromu için nane

Diş ve baş ağrısı için sarımsak

Enflamasyon için Sızma Zeytinyağı

Beyin ve kalp için ceviz