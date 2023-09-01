Doğal ağrı kesici 12 mucize besin!
Bazı bitki ve meyveler yüzyıllardır doğal ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Birçok insan da çeşitli ağrılar için bitki ve meyvelerden destek alıyor. Peki hangi meyveler ve bitkiler doğal ağrı kesicidir? İşte doğal ağrı kesici 12 besin.
Neredeyse tüm bitki ve meyveler vücut için faydalıdır. Her biri farklı vitamin ve minerallere sahiptir. Ancak bazı bitki ve meyveler farklı özelliklerle karşımıza çıkar.
Birçok insan hasta olduğunda ya da bir şikayeti olduğunda doktora gider. Tabii ki doktorlar da hap, şurup ya da krem kullanımını önermektedir. Ancak bazı ağrı kesicilerin ağrı kesmenin yanı sıra vücut üzerinde birçok yan etkisi de bulunuyor.
Size önereceğimiz doktor tavsiyesi üzerine kullanılan ağrı kesicilere ek olarak kullanabileceğiniz doğal bir ağrı kesici görevi görür.
12 DOĞAL AĞRI KESİCİ BESİN
Sırt ağrısı için Kırmızı Üzüm
Mide ve diz ağrısı için zencefil
Kas ağrısı için papatya
Doğal ağrı kesici Soya
Romatoid artrit ağrılarının giderilmesi için zerdeçal
Bağ ağrısı için kahve
Kronik boyun ve sırt ağrısı için Balık burcu
Migren için Kabak Çekirdeği
İrritabl bağırsak sendromu için nane
Diş ve baş ağrısı için sarımsak
Enflamasyon için Sızma Zeytinyağı
Beyin ve kalp için ceviz
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