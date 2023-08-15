Örümceğin zehrindeki bir madde, ağrı kesici olarak kullanılabilir

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:16

Güncelleme: 15.08.2023 - 13:18

Rusya Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, bacaklarını yukarı doğru kaldırma yeteneği nedeniyle "asker örümcek" olarak da bilinen Brezilya gezgin örümceğinin zehrindeki bir nörotoksini inceledi.

Ph?1ß nörotoksini üzerinde çalışan araştırmacılar, gerçekleştirilen deneyler sonrasında bu toksinin hem akut hem de kronik ağrıları azalttığını keşfetti.

Araştırma ekibinden Profesör Ekaterina Lyukmanova, İzvestia'ya verdiği demeçte şunları kaydetti:

"Bu nörotoksinin analjezik etkisi, hücre zarındaki kalsiyum kanallarını bloke etmesinden ve ağrı sinyallerinin iletilmesinde ve enflamatuar tepkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan TRPA1 kanalları (birçok insan ve hayvan hücresinin plazma zarında bulunan iyon kanalları) üzerinde etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kanallar yoğun soğuk, kimyasal uyaranlar ve enflamatuar aracıların algılanmasından sorumludur ve akut ağrıdan kronik ağrıya geçişte rol oynarlar."

Araştırmacılar, toksinin varlığının nöronal aktivitede bir azalmaya yol açtığını, bunun da ağrıya neden olan harici bir uyarana verilen tepkiyi azalttığını ve enflamatuar tepkilerde bir azalmaya yol açtığını öne sürüyor.

Araştırmacılar ayrıca, gerçekleştirdikleri çalışmanın gelecekte, kayıtlı ilaçların dezavantajlarından yoksun analjeziklerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini söyledi.

Dünyanın en zehirli örümceği olduğuna ve Karadul örümceğinden daha ölümcül olduğuna inanılan bu örümceğin ısırığı, kas kontrolü kaybına ve boğulma yoluyla ölüm tehdidi oluşturan solunum sorunlarına neden olduğu biliniyor.