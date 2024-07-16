Kronikleşen vajinal akıntılara dikkat! Altında üreaplasma yatıyor olabilir

FARKLI ENFEKSİYONLARI DA ÇEKEBİLİYOR

Üreaplasmanın teşhisinde en büyük sıkıntılardan birinin de çoğu zaman yanına farklı enfeksiyonları çekebilmesi olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Ü. Salar konuyla ilgili önemli bilgiler verdi: “Üreaplasma çoğu zaman mantar enfeksiyonu ile birlikte olabiliyor. Mantar enfeksiyonu beyaz – krem renkli yağlı boya gibi vajen duvarın kapıldığı için bazen sadece mantar enfeksiyonun var olduğu düşünülerek sadece bu yönde tedavi yapılıyor. Dolayısıyla altta yatan ve kendini saklayan asıl sorun tedavi edilmeden kalıyor. Bunun yanında bazen de Human Papilloma Virüsu (HPV) ile birlikte olabiliyor. Eğer bir kadında, üreaplasma, mantar enfeksiyonu ve HPV birlikte görülürse o zaman tedavi daha da zorlaşıyor. Bu nedenle geçmeyen akıntı, geçmeyen mantar enfeksiyonu durumlarında mutlaka üreaplasma yönünden test yapılması gerekir.”

“DOĞRU KULLANILMAYAN ANTİBİYOTİK NEDENİYLE DİRENÇ GELİŞİYOR”

Üreaplasmanın dirençli bir enfeksiyon olduğunu ve bu nedenle doğru antibiyotiğin doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Ü. Salar, “Bunu şöyle düşünebilirsiniz elimizde tek bir kurşun var bu kurşunu doğru yerde doğru zamanda düşmana karşı kullanmalıyız ki çözüm olsun. Maalesef bize ulaşan hastaların çoğunda defalarca kere antibiyotik kullanılması nedeniyle üreaplasmaya karşı direnç geliştirmiş oluyor. Bu hastalarda tedavi daha güç olduğu için sorunun çözümü için zaman gerekiyor. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanımından mutlaka kaçınmamız lazım” diye konuştu.