Doktor dışındaki sağlıkçıya nöbet ücreti verilmiyor!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Doktor dışı sağlık çalışanları saat 17.00’den sonra doğum, gastro, diyaliz gibi acil hizmetler için icaba çağrılıyor. Ancak yönetmeliğin icap açıklamasında geçen tavizden kaynaklı ödemeleri yapılmıyor. Mevzuatta düzenleme yapılacaksa doktor dışındaki sağlık emekçilerinin de mahkeme yoluna gerek kalmadan icap nöbeti ücretini net olarak alabileceği bir kanun çıkarılmalı. İcap ücretinde tavan saatin de 150-200 saat diye düzeltilmesi sorunu çözmez. Biz bu ibarenin şöyle geçmesini istiyoruz: ‘120 saatin üzerinde icap nöbeti tutturulamaz’” ifadelerini kullandı.

(Kubilay Yalçınkaya)



‘ANGARYA DURUMUNDA’



İcap ücretlerinin düşüklüğünü de vurgulayan Yalçınkaya, “Ücret düzeyinin de yeniden düzenlenmesi gerekir. İcap uygulaması hem tavan saat hem de ücretin tutarıyla angarya durumunda. 130 saat nöbet tutan arkadaşlarımız var. Nöbet ertesi nöbet tutan, 24 saat çalışan arkadaşlarımız var. Tüm sorunları çözen bir düzenleme gerekli” diye konuştu.