3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanmıştı... O doktora ilişkin yeni gelişme!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 23:26

Güncelleme: 05.10.2023 - 23:26

Osmaniye'de yaklaşık 5 ay önce Kadirli Devlet Hastanesi’nde çocuk psikiyatri uzmanı olarak çalışan Y.E.Ö., hastane odasında kendisine muayene için gelen 3 çocuğa iddiaya göre, farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu.

Çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan olayda Çocuk Psikiyatri Uzmanı Y.E.Ö. için idari soruşturma başlatılarak görev yeri değiştirildi.

TUTUKLANDI

Daha sonra ailelerin konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Y.E.Ö., gözaltına alınarak işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 aydır tutuklu bulunan Y.E.Ö bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savcılık iddianamesinde Y.E.Ö. için olay tüm detaylarıyla anlatılarak cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek Y.E.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.