Doktorlardan ortak açıklama: 6 Şubat depremini unutturmayacağız

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), Gaziantep-Kilis Tabip Odaları ev sahipliğinde 14-15-16 Temmuz tarihlerinde aile hekimleri ile yaptığı 3 günlük buluşma ardından dün “Aile Hekimleri 6 Şubat Depremini Unutturmayacak” başlığını taşıyan çevrimiçi basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada konuşan AHEK Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, koşulların iyileşmediği deprem bölgesinde yıllardır görev yapan hekimlerin illerini ve çalışma alanlarını terk etmeye başladığına dikkat çekti.

‘NEREDE BARINACAKLAR’

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz ise konuşmasında Antakya’da ve Defne’de yıkılan ASM’lerin hemen hepsinin apartman altı ASM’ler olduğunu hatırlattı. Haziran ayı iller arası kura takviminin açıldığını birçok hekimin Hatay’ı terk ettiğini söyleyen Yılmaz şöyle konuştu:



“Hatay’da halen yıkım devam ediyor. Kentte yıkım tamamen bittiğinde burada görev yapan hekimler nerede barınacak? Buna dair bir çözüm yok. Esnek mesainin devam etmesi gerektiğini söylüyor meslektaşlarımız. Biraz önce yine açılan takvim kurasına baktım. Hiçbir pratisyen hekim Hatay’ı tercih etmemiş. Şartlar bu şekilde devam ederse buraya gelen olmayacak. Bir de gidenler olursa Hatay’da sıkıntı daha da büyük olacak.”

TTB MK üyesi Dr. Aydın Şirin de “Depremin üzerinden geçen aylarda meslektaşlarımız şunu gözlemledi; hekimler sorunların düzelmeyeceğini görüyorlar. Bu sürede yaygın bir hekim göçü olacak. Gidenler gitti; gidemeyenler ocak ayı tayin dönemini bekliyorlar. Temel ihtiyaçlar karşılanmadığı için gidiyor meslektaşlarımız. Buradan (Adıyamandan) 15 yıldır aileleri takip eden meslektaşlarımız gidiyorlar. Burada maalesef bir ciddiyette yok. Halen bir konteyner kentte kaç gebe kalıyor buna dair bir kayıt yok” dedi.