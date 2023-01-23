Doktorun homofobik ve hayvan düşmanı paylaşımlarına TTB İkinci Başkanı Öktem tepki gösterdi: 'Hekimlikle bağdaşmaz!'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 05:04

İstanbul’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan Prof. Dr. Zeki Bayraktar’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı homofobik ve hayvan düşmanı paylaşımlar dikkat çekti. Üroloji Profesörü olan Bayraktar, paylaşımlarında “pedofilinin eşcinselliğe içkin eylemler” olduğunu öne sürerken sokak köpeklerini hedef alarak hayvanseverlere de “mama lobisi” şeklinde ithamlarda bulundu.

Söz konusu açıklamaları Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Öktem, Cumhuriyet’e yorumladı. Öktem, paylaşımların kabul edilemez olduğunu belirterek “Hepsi hekimlik mesleğinin etik dışı uygulamaları. İnsanların cinsel yönelimleri eleştirilemez. Etikdışı olan bu tutuma karşı mesleki ve hukuki tüm girişimler yapılacaktır.” dedi.

Ali İhsan Öktem

KİTABI DA VAR

Bayraktar’ın Süleymaniye Vakfı bünyesindeki Motto Yayınevinden çıkan “İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel-Norm ve Norm Dışı Cinsellik Farklar, Nedenler, Öneriler” isimli bir kitabı da bulunuyor. 2020’de kadınların kendilerini taciz edenleri ifşa ettiği paylaşımlarla ilgili Bayraktar, “Ahlaksız kadınlar ifşa ediyor” demişti.

