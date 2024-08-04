Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi kapatıldı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

AKP’li Nükhet Hotar’ın rektörlüğü döneminde doktorların istifaları, intiharları, mobbing iddiaları, hekim eksikliği nedeniyle branş dışı görevlendirmeler gibi skandallar ile gündemden düşmeyen Dokuz Eylül Üniversite (DEÜ) Hastanesi’nin acil servisi kapatıldı. DÜ Hastanesi, geçen yıl kötü çalışma koşulları, mobbing ve düşük ücretler nedeniyle 19 acil servis hekimin istifa ettiği, 24 gün önce de asistan hekim Dr. Uğurcan Ağcaoğlu’nun mobbing nedeniyle istifa etmesinin ardından intiharı ile tartışma konusu olmuştu.

‘GELİP DÖNÜYORLAR’

Doktor eksiliğini diğer branş doktorlarını acil servise zorunlu görevlendirmelerle çözmeye çalışan hastane yönetimi acil girişine “Değerli hastalarımız; acil servisimiz fiziki altyapısında iyileştirmeler yapmak ve sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla 01.08.2024 tarihinden itibaren tadilata girmiştir. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz” yazdı. Hastane yönetiminin acil servisin kapatıldığına dair ne hastane personeline ne de sendika ve meslek örgütlerine bilgi vermediği belirtildi.

Yurttaşların kapıdan geri döndüğüne dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur, “Uzun süredir hekim eksikliği vardı ve diğer branşlardan hekimleri görevlendirerek eksiklik giderilmeye çalışılıyordu.

‘TEK HASTANE’

Ancak gerekçe olarak hekim eksikliği değil de tadilat yapılması gösterildi. Bölgedeki tek hastane, bir üniversite hastanesi ve kapatılması istenen servis acil! Yeşilyurt’tan Urla’ya kadar bir hastane ve acil servis yok. Hayati önem taşıyan kırmızı alan hizmet veriyor sadece. Kesinlikle kabul edilemez. Hastane içinde de diger bölümlerin işleyişine yansıyan ek problemler olacaktır” dedi.

‘DİREKT KAPATILAMAZ’

İlk kez bir acil servisin kapatıldığına şahit olduğunu vurgulayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise “Dokuz Eylül büyük bir hastane ve acil servisinin fiziki durumuyla ilgili sıkıntı varsa bölüm bölüm tadilat yapılır. Direkt kapatılmaz. ‘Fiziki altyapıda iyileştirme’ sözü çok ayakları yere basan bir açıklama değil” değerlendirmesinde bulundu.

Doğruyol, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ege Bölgesi’ndeki sayılı hastanelerden biriydi. Ancak birkaç yıldır personel eksikleriyle, ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen bir hastane oldu. En büyük sorun hekim eksikliği. İzmir’deki acil vakaların yüzde 90’ı Dokuz Eylül’e geliyordu. Acilinin kapatılmasının faturasını İzmirliler çekecek. Acil servisi depreme dayanıksız diye kapatıyorlarsa İzmir’de depreme dayanıksız raporu olan 12 devlet hastanesi var, onları da kapatsınlar” ifadelerini kullandı.