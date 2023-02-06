Dr. Korkmaz: 'Türkiye’de her 5 ölümden birisi kanserden kaynaklı'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:00

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında kanser ile mücadelede yapılması gerekenleri sıralayan Dr. Korkmaz, “Kanser başlıca tütün kullanımı, yüksek beden kütle indeksi (fazla kilolu ya da şişman-obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yaklaşık üçte birinin, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.

Dünya Kanser Günü, gerek kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak gerekse dünyanın her yerindeki hükümetler ile bireyleri hastalığa karşı harekete geçmeye zorlayarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Dünya Kanser Günü yankı uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık günü ile sınırlı kalmayarak daha sonraki günlerde de sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanyadır” ifadelerine yer verdi.



