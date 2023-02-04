Kansere yakalanan Christoph Daum son durumunu paylaştı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 17:31

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 17:31

Alman teknik direktör Christoph Daum, kansere yakalanmasının ardından ilk kez Almanya'nın ulusal kanalı ARD'de yayınlanan bir programa katıldı.

NTV Spor'un aktardığına göre Daum programda, "Artık vücudumdaki tüm maddeleri işliyorum. Bir eyaletten diğerine gidiyorum. Bazen fişten çekilmiş gibiyim" dedi.

Christoph Daum

"KEMOTERAPİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

Kemoterapinin etkisiyle zayıflayan Alman antrenör, gördüğü tedavinin etkisini gösterdiğini ve doğru yolda olduğunu aktardı.

Daum daha önce yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim" demişti.