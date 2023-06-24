Dr. Ömer Faysal Çadır: Kızamık sorunu kapımıza dayandı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 05:05

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faysal Çadır, artan kızamık vakalarına ilşkin açıklama yaptı.

Çadır, “Türkiye’de son yıllarda, özellikle son aylarda kızamık vakaları hızla artmaktadır. 2023 yılının ilk 4 ayında 1440 kişiye kızamık tanısı konmuş ve bunların 242 tanesi hastaneye yatırılarak tedavi edilmiştir. Kızamık tanısı alan hastaların 1 yaş altında olanların hemen tümünün, 1-4 yaş arası olanların yarısından fazlasının aşısız olduğu tespit edilmiştir” dedi.

TEMASLI BİREYLER

Çadır “Birbiri ile bağlantılı iki kızamık vakası, salgının başladığının habercisidir ve hemen salgın mücadelesine başlanmalıdır. Aile, hasta kişiyi sağlıklılardan ayırmalı, hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sağlık kuruluşu da gerekli önlemleri alarak ilk 72 saatte hasta kişi ile yakın teması olan tüm bireyleri aşılamalıdır” şeklinde konuştu.