Dr. Osahan Enabulele: 'Hekime şiddet küresel halde'

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Osahan Enabulele, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Adana’da tabip odasını ziyaret etti. Enabulele’nin ziyaretinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, ATO Başkanı Selahattin Menteş de hazır bulundu.

Şubat ayında Türkiye’de yaşanan depremin tüm dünyada büyük üzüntü yarattığını ifade eden Osahan Enabulele, “Bizler de şimdiye kadar yaptıklarımızın yanı sıra daha neler yapabiliriz diye sizlerle konuşmaya ve deprem bölgesinde incelemeler yapmaya geldik. Yaşanan deprem ve acılar çok büyük, biliniz ki her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘CAYDIRICI ÖNLEM ALINMALI’

Türkiye’de sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarına da değinen Enabulele sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hekim olarak hepimizin derdi halk sağlığını korumaktır. Özellikle acil servislerde yaşanan şiddet olayları maalesef dünyanın birçok ülkesinde var. Şiddetin analizlerinin yapılması gerekiyor. Hekime şiddet küresel hale geldiğinden bu konuda küresel çözümler getirilmesi de kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Her ülkenin hükümeti etkili ve caydırıcı önlemler almalıdır. Hükümetleri şiddeti ortadan kaldırmaya, yok etmeye çalışmaları için zorlamamız gerekiyor.”