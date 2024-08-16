DSÖ bulaşıcı hastalık için acil durum ilan ederken Avrupa’da ilk vaka görüldü

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:00

Dünya 2019’da COVID-19 kâbusu yaşadı. Çin’den yayılan virüs milyonlarca can aldı. İki yıl süren koronavirüs pandemisinin ardından şimdi de maymun çiçeği virüsü (monkeypox/Mpox) alarmı veriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart” dedi.

Dün itibarıyla maymun çiçeği hastalığı Afrika kıtası dışına sıçradı.

İsveç Stockholm’de bir kişide virüsün tehlikeli bir varyantı olan Clade I tespit edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye için “alarm durumunun” söz konusu olmadığını söyledi.

‘YOK DEMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Şu anda dünyada 90 binin üzerinde maymun çiçeği virüsü görüldüğünü söyleyen Ceyhan, “Türkiye hastalık tespit edilmedi denebilir fakat Türkiye’de hastalık yok demek mümkün değildir. Türkiye bu hastalık ülkeye girmesin diye ilave bir önlem almış değil. İnsanlar aşılı değil. Şu anda riskli bölgelerden (Afrika kıtasından) gelen kişilere tarama yapılmıyor. Öte yandan Türkiye’de doktora gitmeyen çok sayıda insan var. Bir diğer yandan ise şu andaki mevcut hekimler çiçek hastalığını da maymun çiçeğini de görmediler. Bu nedenle bu virüsü kapıp tanı almamış kişiler olabilir” dedi.

Riskli bölgelerden gelen kişilere daha fazla test yapılması gerektiğinin altını çizen Ceyhan, “Oradan gelen kişilerle temasın azaltılması gerekiyor. Öte yandan devlet tarafından risk grubundaki kişilerin aşılanması gerekiyor” diye konuştu.

TEMAS YOLUYLA BULAŞIYOR

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenler: