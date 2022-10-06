DSÖ'den 4 ilaç için uyarı: 66 çocuk yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği salgını ve 66 çocuğun ölümünün ardından Hindistan menşeli 4 şuruba karşı uyarıda bulundu.
DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği salgını ve 66 çocuğun ölümü sonrasında, Hindistan menşeli ve potansiyel olarak bağlantılı olan 4 ilaç için tıbbi ürün uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "4 ilaç, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen öksürük ve soğuk algınlığı şurubu. DSÖ, Hindistan'daki şirket ve düzenleyici makamlarla daha fazla araştırma yürütüyor." ifadelerine yer verildi.
DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda uyardı.
DSÖ ayrıca tüm ülkeleri hastalara daha fazla zarar vermemek için bu ürünleri tespit etmeye ve dolaşımdan çıkarmaya çağırdı.
Ülkede, geçen ay çok sayıda çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatlarını kaybettiği iddia edilmişti.
Hükümet, böbrek yetmezliği salgınıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, olası nedenlerin, koli basili bakterileri ve parasetamol şurubundan kaynaklanan toksisite olduğu sonucuna varmıştı.
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