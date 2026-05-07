Dünya Astım Günü’nde kritik tablo: 260 milyon astım hastası 450 bin önlenebilir ölüm

Dünya genelinde yüz milyonlarca insanın mücadele ettiği astım, doğru tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Global Initiative for Asthma (GINA) 2026 Raporu’na göre, dünya çapında 260 milyondan fazla kişi astımla yaşıyor, her yıl 450 binden fazla insan ise bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bu yıl 5 Mayıs Dünya Astım Günü’nün teması ise “Astım’ın kontrolü antiinflamatuar içeren kortizon ilaçlarla mümkün”. Uzmanlar, inhalerlerin astımın temelindeki kronik iltihabı baskılayan ve genellikle düşük doz kortizon içeren, doğrudan solunum yollarına etki eden ilaçlar olduğunu belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Ayşe Bilge Öztürk, astımın mikrobik olmayan kronik bir iltihap hastalığı olduğunu vurgulayarak yalnızca nefes açıcı ilaçların kullanılmasının büyük bir hata olduğunu söyledi. Öztürk, “Bu ilaçlar hastalığı tedavi etmez, sadece şikâyetleri geçici olarak azaltır. Hastalar kendilerini iyi hisseder ama altta yatan iltihap devam eder. Bu da ileride ciddi ataklara ve acil başvurulara yol açabilir” dedi.

'DOĞRU KULLANIM YOK'

Astım ilaçlarına erişim konusunda Türkiye’de ciddi bir sorun olmadığını belirten Öztürk, asıl problemin hastaların ilaçları doğru kullanamaması olduğunu ifade ederek “Hastalar ilaçlara ulaşabiliyor ancak nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bu da tedavinin etkisini azaltıyor” diye konuştu. Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin de astımı tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldığına değinen Öztürk, “Kirli hava, solunum yollarını koruyan hücrelere zarar vererek alerjenlerin ve mikropların daha kolay vücuda girmesine neden oluyor. İklim değişikliğiyle birlikte polen ve küf gibi alerjenlerin artması da astım vakalarını yükseltiyor” dedi.