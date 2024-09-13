Dünya Sepsis Günü’nde kritik uyarılar: Sepsis farkındalığı hayat kurtarıyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:22

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:22

Her yıl 13 Eylül, tüm dünyada Dünya Sepsis Günü olarak anılıyor. Her yıl milyonlarca insan bu sinsi ve hızlı ilerleyen duruma yakalanmakta ve ne yazık ki birçok insan bu tehlikenin farkında olmadan hayatını kaybetmektedir. Hastalıkla ilgili merak edilenleri ve alınması gereken tedbirleri Biruni Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu açıkladı.

SEPSİS NEDİR?

Dr. Müberra Hraloğlu yaptığı açıklamada, "Sepsis, bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların vücutta aşırı ve kontrolsüz bir bağışıklık tepkisine neden olmasıdır. Bu durum, organ yetmezliklerine yol açabilir ve tedavi edilmezse ölüme kadar varabilir. Sepsisin en büyük tehlikesi, hızla kötüleşebilmesidir. Kısa bir sürede sağlıklı görünen bir insan, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

"YAŞLILAR, BEBEKLER, KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA SAVUNMASIZ"

Risk altında olan kişilerle ilgili konuşan Dr. Hraloğlu, “Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görenler sepsise karşı daha savunmasızdır. Ancak sağlıklı bireyler bile basit bir enfeksiyon sonrası sepsise yakalanabilir” dedi.

"SEPSİSİN BELİRTİLERİ"

Hastalığın belirtilerinden söz eden Dr. Hraloğlu, “Sepsisin belirtileri genellikle diğer enfeksiyonlardan ayırt edilemez olsa da, birkaç anahtar işaret önemlidir. Yüksek ateş veya düşük vücut ısısı, hızlı nabız ve nefes alışı, bilinç bulanıklığı ve yorgunluk, şiddetli ağrı ve halsizlik bu işaretler arasında yer alır. Bu belirtiler hızla kötüleşebilir, bu yüzden acil müdahale şarttır” şeklinde konuştu.



Sepsis tedavisi ve önleme yollarından söz eden Dr. Hraloğlu, “Sepsis, zamanında tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Tedavi, genellikle yoğun bakımda antibiyotik ve sıvı desteği ile yapılır. Bu nedenle, erken tanı ve müdahale hayat kurtarıcıdır. Ancak en önemlisi, sepsisi önlemektir. Basit hijyen kurallarına dikkat etmek, aşıları güncel tutmak ve enfeksiyon belirtilerini ciddiye almak sepsisi önlemenin başlıca yollarıdır” dedi.

"FARKINDALIĞIN ARTMASI, HASTALIKLA MÜCADELEDE EN ETKİLİ YOLLARDAN BİRİDİR"



Sepsis farkındalığın öneminden bahseden Dr.Hraloğlu son olarak şunları söyledi:

“Dünya Sepsis Günü’nün amacı, insanların bu hastalık hakkında daha bilinçli olmasını sağlamak ve sağlık çalışanlarına bu konudaki eğitimlerin önemini vurgulamaktır. Sepsisle ilgili farkındalığın artması, hastalıkla mücadelede en etkili yollardan biridir. Bu özel günde, sepsisle savaşan hastaları, sağlık çalışanlarını ve kaybettiklerimizi anarken, bilinçlenmek ve bilinçlendirmek için adımlar atmak zorundayız. Çünkü sepsis yalnızca bir enfeksiyon değildir, hayati bir tehdittir.”